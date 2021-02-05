Aleyna Tilki'nin son hali korkuttu! 'Fizik tedaviye gideceğim'

'İşte Bu Benim Masalım' dizisinin setinde kas spazmı geçiren Aleyna Tilki önceki gün Nişantaşı’nda bir klinikte görüntülendi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; tetkik yaptırmak için geldiği kliniğe kadar şoförünün yardımıyla otomobilinden inip yürüyen genç şarkıcının, iki büklüm hali ve adım atarken zorlanması gözlerden kaçmadı.

“Çok ayakta kalamıyorum” diyen Tilki, “İki tane kan tahlili yaptırmam lazım, tüm vücudum kasıldı. Kan değerlerimde de bir şey var, sadece kaslarda değil. Buradan da fizik tedaviye gideceğim, yaşlı gibi kambur yürüyorum” şeklinde konuştu.

Çok çalıştığını ancak bu durumun hırs değil, çalışma aşkıyla alakalı olduğunu ifade eden şarkıcı “Yıkılmadım ayaktayım, evet sette aktif 12 saat çalışıp bir de stüdyoya gidip orada çalışıyorum. Bu hafta İngilizce klibimi çekeceğim onun için de uğraşıyorum ama bu hırs değil, çalışma aşkı” sözlerini kullandı.

Tilki'nin bu görüntüsü sevenlerini üzdü.

