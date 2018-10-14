MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin şortlu paylaşımına 'photoshop' yorumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2018 20:32 | Son Güncelleme

Şarkılarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, mini şortuyla fotoğraf paylaştı.

Aleyna Tilki'nin şortlu paylaşımına 'photoshop' yorumu

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki,mini şortlu paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

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"PHOTOSHOP'TAN BACAKLAR YAMULMUŞ"
Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya giden ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, tatiline devam ediyor. Mini şortuyla poz veren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Tilki'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Nasıl photoshop yaptıysa artık bacaklar bildiğin yamulmuş." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki instagram photoshop

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