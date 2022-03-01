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Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna tepki yağdı! ''Sen iyice zıvanadan çıktın!''

01.03.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Londra'da yaşayan Aleyna Tilki, cesur sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Aleyna Tilki, bu defa yatak odası pozuyla sosyal medyada olay oldu. Tilki, el hareketi çektiği anları takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna tepki yağdı! ''Sen iyice zıvanadan çıktın!''

Geçtiğimiz haftalarda uzun süreliğine Türkiye'yi terk ettiğini duyuran Aleyna Tilki, ünlü oyuncu Serel Yereli ile Londra'da tatil yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki, yatak odasından paylaştığı el hareketli pozuyla eleştiri bombardımanına tutuldu.

Aleyna Tilki yatak odasından el hareketi yaptığı anları paylaştı! ''Kafası mı güzel?!''

Aleyna Tilki'nin ses getiren pozlarına ''Senden başka bir şey beklenemezdi zaten'', ''Kafan mı güzel?'', ''Takipçilerine de saygın yok'' ve ''İyice zıvanadan çıktın'' gibi sayısız tepki yağdı.

Aleyna Tilki yatak odasından el hareketi yaptığı anları paylaştı! ''Kafası mı güzel?!''

Cüretkar tarzı ile dikkat çeken Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla da eleştirilmişti.

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna tepki yağdı! ''Sen iyice zıvanadan çıktın!''

Ünlü rapçi Uzi ile ayrıldığı konuşulan Aleyna Tilki'nin, gönlünü iş insanı Taha Bilici'ye kaptırdığı öne sürüldü.

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna tepki yağdı! ''Sen iyice zıvanadan çıktın!''

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in, kızını Uzi konusunda uyardığı ve bu ilişkiyi kesinlikle desteklemediği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna tepki yağdı! ''Sen iyice zıvanadan çıktın!''

Aşk hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan Aleyna Tilki'nin hayatında biri olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna tepki yağdı! ''Sen iyice zıvanadan çıktın!''

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozuna tepki yağdı! ''Sen iyice zıvanadan çıktın!''


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Aleyna Tilki
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