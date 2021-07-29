Aleyna Tilki, Sır şarkısının klibini ertelediğini açıkladı: Ülkemize bol bol dua edelim

Müzikseverlerle buluşturacağı 'Sır' adlı yeni şarkısı için kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide, Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı robot ile evlenmişti. Tilki uzun süredir hazırlık ve tanıtımlarının yaptığı Sır isimli şarkısının klibinin, tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan orman yangınları nedeniyle ertelediklerini duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Aleyna Tilki şunları ifade etti:

"Bu gece 12'den sonra şarkım, yarın da klibim çıkacaktı. Ancak ülkece yaşadığımız derin üzüntüyü ben de sizlerle yaşadığım için şarkımın çıkışını ertelemeyi rica ettim.

Ancak dijital müzik platformlarında şarkının çıkışının ertelenmesi için 72 saat önceden haber verilmesi gerekiyormuş. Bu yüzden şarkı çıkışı ertelenemiyor. Ama en azından YouTube'da olacağı için klibimi erteleyebileceğimi söylediler.

Gündemi klibimle meşgul etmek istemiyorum daha sonra yayınlayacağız. İnsanlarımıza, hayvanlarımıza ve ülkemize bol bol dua edelim. Çok geçmiş olsun"



