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Aleyna Tilki, Sır şarkısının klibini ertelediğini açıkladı: Ülkemize bol bol dua edelim

29.07.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği şarkısını ve video klibini, yakın dostlarına özel bir partiyle tanıtmıştı. Ancak genç şarkıcı, Marmaris ve Bodrum gibi Türkiye'nin bir çok yerinde çıkan ve ülkeyi üzüntüye boğan orman yangınları nedeniyle klibinin yayınlanmasını ertelediğini duyurdu. Tilki, "Ülkece yaşadığımız derin üzüntüyü ben de sizlerle yaşadığım için şarkımın çıkışını ertelemeyi rica ettim. İnsanlarımıza, hayvanlarımıza ve ülkemize bol bol dua edelim" dedi.

Müzikseverlerle buluşturacağı 'Sır' adlı yeni şarkısı için kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide, Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı robot ile evlenmişti. Tilki uzun süredir hazırlık ve tanıtımlarının yaptığı Sır isimli şarkısının klibinin, tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan orman yangınları nedeniyle ertelediklerini duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Aleyna Tilki şunları ifade etti:
"Bu gece 12'den sonra şarkım, yarın da klibim çıkacaktı. Ancak ülkece yaşadığımız derin üzüntüyü ben de sizlerle yaşadığım için şarkımın çıkışını ertelemeyi rica ettim.

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Ancak dijital müzik platformlarında şarkının çıkışının ertelenmesi için 72 saat önceden haber verilmesi gerekiyormuş. Bu yüzden şarkı çıkışı ertelenemiyor. Ama en azından YouTube'da olacağı için klibimi erteleyebileceğimi söylediler.

Gündemi klibimle meşgul etmek istemiyorum daha sonra yayınlayacağız. İnsanlarımıza, hayvanlarımıza ve ülkemize bol bol dua edelim. Çok geçmiş olsun"


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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