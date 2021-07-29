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Aleyna Tilki evlendi, annesi Havva Öztel dansıyla beğeni topladı

29.07.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği şarkısını ve video klibini, önceki akşam yakın dostlarına özel bir partiyle tanıttı. Tilki'yi annesi ve kardeşi yalnız bırakmadı. Anne Havva Öztel kızlarıyla oynayıp kurtlarını döktü.

Magazin gündeminde düşmeyen Aleyna Tilki yine gündem olmayı başardı. Müzikseverlerle buluşturacağı 'Sır' adlı yeni şarkısı için kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide, Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı robot ile evlendi.

21 yaşındaki başarılı Tilki yeni şarkısının klibi için hazırlanan organizasyonu kendi Instagram hesabından canlı yayınla sevenleriyle paylaştı. Düğün formatındaki etkinlikte Tilki'yi annesi Havva Öztel ve kardeşi yalnız bırakmadı.

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Yaptığı paylaşımlarla kızı kadar gündem olan Havva Öztel kızını bir an olsun yalnız bırakmadı. Öztel kızlarıyla oynayıp kurtlarını döktü. Çoğu takipçi Öztel'e "Aleyna'nın ablası gibisiniz" yorumları yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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