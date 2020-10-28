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Aleyna Tilki sokakta müzik yapmasının sebebini açıkladı! 'Kışın çok üşüyorlar'

28.10.2020 08:52 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki sokakta müzik yapmasının sebebini açıkladı! 'Kışın çok üşüyorlar'

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin 15 yaşında sokakta müzik yaptığı bir videosu ortaya çıkmıştı. Tilki sokakta müzik yapmasının sebebini açıkladı.

Aleyna Tilki, önceki akşam Levent’te müzik stüdyosundan çıkarken görüntülendi. İlhamın geceleri geldiğini belirten Tilki, "Sabahlara kadar şarkı yazmayı seviyorum" dedi. Genç popçu, 15 yaşında Taksim'de sokak müzisyenliği yapması hakkında da ilk kez konuştu.

Albüm çalışmalarını sürdüren Tilki, "Şu an için tarih veremiyorum. Ama çalışmalarım tüm hızıyla sürüyor. Yurt dışında yaşayanlar Türkiye'de en çok benim şarkılarımın dinlendiğini biliyor. Çok yakında dünya starı olacağım" diyerek iddialı konuştu.

Aleyna Tilki'yi hiç böyle görmediniz! Taksim'de sokak müzisyenliği yapmışAleyna Tilki'yi hiç böyle görmediniz! Taksim'de sokak müzisyenliği yapmış

'PARA TOPLADIK'

Aleyna Tilki'nin henüz 15 yaşındayken İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği esnada kayıt altına alınmış görüntüler ortaya çıkmıştı. Tilki, bu konu hakkında samimi açıklamalar yaptı.

ALEYNA TİLKİ (2)

Tilki, "Oradaki müzisyenlere yardım etmek için şarkı söylemiştim. Sokak müziğini çok seviyorum. Sokakta müzik yapan birisini asla geri çevirmemek lazım. Sokaktaki insanları çok sevmek lazım. Kışın çok üşüyorlar" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz yıl Amerika'da da sokak müzisyenliği yaptığını itiraf eden Tilki, "Geçtiğimiz yıl da Amerika'da sokak müzisyenliği yaptım. Durumu iyi olmayan bir çocuğun yanına gidip, 'Ben söyleyeceğim, sen çalacaksın' dedim. Sonra epey para topladık. O çocuğun da ekmek parası çıktı" ifadelerini kullandı. (SnobMagazin)

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