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Aleyna Tilki ve Selin Ciğerci benzetmesi anne Havva Öztel’i kızdırdı!

08.11.2020 15:20 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki ve Selin Ciğerci benzetmesi anne Havva Öztel’i kızdırdı!

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kızı Aleyna Tilki’nin makyajlı hallerini eleştirenlere anne Havva Öztel’den anında yanıt geldi.

14 yaşındayken Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılan Aleyna Tilki bir anda popülerliğe kavuşmayı başarmıştı. O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla tanınırlığını arttıran genç yıldız, 20 yaşına bastı. Tilki'nin yıllar içindeki değişimi ise gözlerden kaçmadı.

aleyna makyaj

Sosyal medya fenomeni Cihanna lakaplı Cihan Şensözlü’yle buluşan Aleyna Tilki’nin son hali görenleri şoke etti. Aleyna Tilki’nin paylaşımı estetik söylemlerini bir kez daha gündem getirdi. Genç sanatçıya yöneltilen eleştirilere ise annesi Havva Öztel cevap verdi.

‘BAYAĞI DEĞİŞMİŞ’

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Aleyna Tilki’nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşım gündemi karıştırdı. Ünlü sanatçının son hali sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’ye benzetildi. Aleyna Tilki’nin yüzüne estetik yaptırdığı da iddia edildi. Estetik iddialarını ünlü ismin annesi yalanladı. Anne Havva Öztel, kızının değiştiğini söyleyenlere “Evet bayağı bir değişmiş, makyaj yapıyor artık ve 20 yaş olgunluğu gelmiş yüzüne” yanıtını verdi.

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