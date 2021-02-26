Aleyna Tilki yeni şarkısıyla gündemde! Sosyal medya yıkıldı

26 Şubat’ta tüm dünyada yayınlanacak olan İngilizce şarkısı 'Retrograde'in heyecanını yaşayan 20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki gündeme bomba gibi düştü.

"Attığım tek adım bile her yerde haber olurken, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz" diyen genç şarkıcı Aleyna Tilki şarkısı için düğmeye bastı. Retrograde dün gece yayınlanırken sosyal medya ise yıkıldı.

En çok konuşulan konuların başında bulunan Aleyna Tilki'nin şarkısı çok beğenildi. Dua Lipa'nın da şarkıda imzası bulunurken Tilki gelen yorumlara "Yanımda olan herkese çok teşekkür ederim... Çok güzel mesajlar okudum. İnşallah ülkemi şimdiden itibaren hakkıyla temsil edebilirim" diyerek yanıt verdi.

DİREK DANSI DA YAPTI

Daha önce direk dansı dersi alan ve yüzü olduğu bir markanın reklam filminde direk dansı yapan genç şarkıcı, yeni klibinde de dans şovuyla konuşulmaya başladı.

Uzay mekiğinde çekilen klipte yaptığı direk dansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki’nin hayranları, dans şovuna da övgü dolu yorumlar yağdırdı.

İşte Tilki'nin şarkısı Retrograde için yapılan paylaşımlardan bazıları:



