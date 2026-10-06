İddialı başlayacaktı! Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'ın çekimleri ertelendi

Kanal D’nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Susuz Yaz, iddialı oyuncu kadrosu ve usta yazar Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan çarpıcı hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrollerini paylaşacağı dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal, senaryoda ise Sema Ergenekon yer alıyor.

ÇEKİMLER ERTELENDİ

Sürükleyici hikâyesiyle iddialı bir şekilde başlayacak olan “Susuz Yaz”ın çekimleri daha başlayamadan ertelendi.

Okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen projenin sete çıkış tarihi Adana'daki hava şartlarından dolayı 7 Ekim Çarşamba olarak güncellendi.

Susuz Yaz’ın oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle; Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo) Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz), ve Kemal Burak Alper.