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Aleyna Tilki'den Retrograde sitemi! 'Karşınıza çok küçük yaşta çıktım...'

23.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki'den Retrograde sitemi! 'Karşınıza çok küçük yaşta çıktım...'

İngilizce şarkısı Retrograde'in heyecanını yaşayan Aleyna Tilki paylaşımlarıyla dikkat çekti. Aleyna Tilki "Bugün beni desteklemek artık sadece kendi kalbinizle karar vereceğiniz bir şey olsun" diyerek sitem etti.

26 Şubat’ta tüm dünyada yayınlanacak olan İngilizce şarkısı Retrograde'in heyecanını yaşayan Aleyna Tilki sitem etti.

Medyaya kendisine yeterince destek vermediği iddiasıyla sitem eden Aleyna Tilki bu mesajı paylaştı:

Ekran Alıntısı

"Karşınıza çok küçük yaşta çıktım...
Ne kadar çalıştığımı aslında hepiniz biliyorsunuz...
Ve bu sefer küçük yaşıma rağmen yapayalnız Amerika'da uzun zamanlar kalışıma, tüm çocukluğumu işime feda etmeme değdi.

Aleyna Tilki Retrograde için heyecanlı! Cesur pozlarAleyna Tilki Retrograde için heyecanlı! Cesur pozlar

Artık 26 Şubat'ta ülkemi dünyada temsil etmek adına büyük bir adım atıyorum.
Attığım tek adım bile her yerde haber olurken bugün, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz.
Oysaki ben size bazen küssem de sizi gerçekten sevdim ve soğuk havada da, zor zamanlarımda da elimden geldiğince her zaman size kalpten vakit ayırdım.
Her işi derin bir saygım olduğu gibi, size de çok saygı duydum.
Sizin de beni ne kadar sevdiğinizi, bana ne kadar inandığınızı biliyorum.
Bırakın kalpleri kararmış o insanları dinlemeyi...
Bugün beni desteklemek artık sadece kendi kalbinizle karar vereceğiniz bir şey olsun."

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tek derdimiz sen olsan bari.

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