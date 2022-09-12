Alfabe eş anlamlısı nedir? Alfabe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Alfabe bir dilin seslerini içeren harflerin belirli bir sıraya göre dizilimine verilen addır. Türkçede yirmi dokuz tane ses vardır. Yirmi dokuz tane olan bu sesler harf olarak adlandırılır. Harflerin belirli bir düzende sıralanmış haline alfabe denir. Fransızcada "alphabet" kelimesinden türemiştir. Bu kelime "harfler dizisi" anlamına gelir. Bu kelime Fransızcaya da Yunancadan geçmiştir. Yunancada "álpha bḗta" olan kelime, Yunan alfabesinin ilk iki harfidir. Alfabe kelimesinin dilimizdeki ilk yazılı kaynağı 1900'lü yıllardadır.

Alfabe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Alfabenin eş anlamlısı “abece”dir. Abece kelimesi Türk alfabesinin ilk üç harfi olan "a, b, c" harflerinden türemiştir. Abece hem alfabe hem de başlangıç anlamına gelir. Alfabe kelimesinin eş anlamlısı olan bir diğer sözcük "yazı"dır.

Alfabenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Alfabe kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Türk abecesinde yirmi dokuz tane harf vardır.

Bu sene abeceyi söküp kitap okumaya başlayacağı için çok heyecanlıydı.

Abeceyi bilmeden bu oyunu oynamak imkansız.

Abeceyi çok çabuk söktü, arkadaşlarından daha erken okumaya başladı.

Türk yazısı çok köklü bir geçmişe sahiptir.

Türk yazısı diğer kollarıyla birlikte on beşten fazla yazıya sahiptir.

Yaz tatilinde abece pratiği yapabilmek için kitap seti aldılar.

Sınıfta abeceyi en hızlı sayabilen Seda olmuştu, ona kitap hediye ettiler.

Abece sıralamasına göre liste hazırlamışlardı.

Arap yazısındaki bazı harfler Türk yazısında yoktur bu yüzden çeviri yaparken transkripsiyon harflerinden yararlanılır.

Türk yazısının dönüşümü halkın okumayı daha kolay öğrenmesi içindi.



