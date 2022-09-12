Alfabe eş anlamlısı nedir? Alfabe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Alfabe bir dilin seslerini içeren harflerin belirli bir sıraya göre dizilimine verilen addır. Türkçede yirmi dokuz tane ses vardır. Yirmi dokuz tane olan bu sesler harf olarak adlandırılır. Harflerin belirli bir düzende sıralanmış haline alfabe denir. Fransızcada "alphabet" kelimesinden türemiştir. Bu kelime "harfler dizisi" anlamına gelir. Bu kelime Fransızcaya da Yunancadan geçmiştir. Yunancada "álpha bḗta" olan kelime, Yunan alfabesinin ilk iki harfidir. Alfabe kelimesinin dilimizdeki ilk yazılı kaynağı 1900'lü yıllardadır.
Alfabenin eş anlamlısı “abece”dir. Abece kelimesi Türk alfabesinin ilk üç harfi olan "a, b, c" harflerinden türemiştir. Abece hem alfabe hem de başlangıç anlamına gelir. Alfabe kelimesinin eş anlamlısı olan bir diğer sözcük "yazı"dır.
Alfabe kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: