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Alan eş anlamlısı nedir? Alan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık ya da kapalı fark etmeksizin mekânla, yerle ilgili olan alan kelimesinin eş anlamlıları mevcuttur. Genellikle orman gibi açık hava olan ve yeşil mekânları kapsar. Peki, alan kelimesinin eş anlamı nedir?

Alan eş anlamlısı nedir? Alan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Alan kelimesi günümüzde herhangi bir mekânın durumunu tasvir etmek için kullanılır. Ancak geçmişte geniş ve açık yerleri belirtirdi. Alan kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "alaŋ" şeklinde yazılan kelime "dağlar arasındaki açık ve düz yer, meydan" anlamlarında kullanılırdı. Nazal n'nin kullanımının kalkmasıyla birlikte "alaŋ > alan" değişimi yaşanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre alan, orman içinde düz ve ağaçsız yerlere denir. Eş anlamlıları da açık alanları işaret eden sözcüklerden oluşmaktadır.

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Alan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Alan eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "saha"dır. Saha genellikle düz, açıklık olan eğim gibi engebelerin olmadığı doğal alanlara denir. Örneğin "Yeşil alanda maç yaptılar." demek yerine "Yeşil sahada maç yaptılar." kullanılabilir.

Alanın eş anlamlısı ikinci bir sözcük ise "meydan"dır. Bugün daha çok büyük kentlerde, en işlek, yerel ya da yabancı çok sayıda turistik cazibe merkezlerinin olduğu ya da herhangi bir amaç için toplanma yerini işaret eder.

Alan kelimesinin diğer eş anlamlısı "kayran"dır. Kayran terimi daha çok halk ağzında kullanılan bir terimdir. kullanımının yaygın olduğunu söylemek pek mümkün değildir.

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Alanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Oyuncular sahaya çıktığında seyircilerden tezahürat sesleri öyle yükseldi ki neredeyse semtin her yanından duyuldu.
  • Meydanda toplanan kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışıyordu, kazayı kimin yaptığını görmemişlerdi.
  • Büyük meydandaki çarşı hafta sonları dolar, adım atılacak yer kalmazdı.
  • Dede, torunlarıyla birlikte kayrana gidip önce kuzuları otlattı sonra da onlarla birlikte katık yiyip eve geri döndüler.
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