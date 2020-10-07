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ALGSpor Vusala Seyfaddinova'yı kadrosuna kattı

FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2020 10:32 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALGSpor Azerbaycanlı milli futbolcu Vusala Seyfaddinova'yı transfer etti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir oyun ortaya koyan Vusala Seyfaddinova, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

ALGSpor Vusala Seyfaddinova'yı kadrosuna kattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALGSpor, Kasım ayında başlayacak olan Şampiyonlar Ligine hazırlık yapıyor.

Ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil edecek olan Gaziantep ALGSpor, Azerbaycanlı Milli futbolcu sağ bek Vusala Seyfaddinova ile sözleşme imzaladı.

Rusya ekiplerinden Riyazan Vdv kulübünden transfer edilen Vusala Seyfaddinova, Gaziantep'e gelerek kulüp başkanı Ali Gözcü ile yapılan görüşmenin ardından kendisini ALGSpor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

(İHA)

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