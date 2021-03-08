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Ali Akman, Eintracht Frankfurt’la sözleşme imzaladı

08.03.2021 23:34 | Son Güncelleme:
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Ali Akman, Eintracht Frankfurt’la sözleşme imzaladı

Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman, sezon sonu için anlaştığı Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’la yollarını ayıran Ali Akman, devre arası transfer döneminde anlaşmaya vardığı Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı. Alman kulübü tarafından da kamuoyuna tanıtılan 19 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı takımda kadro dışı kalmış ve sonrasında sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmişti.

Eintracht Frankfurt’la 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayan Ali Akman, sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, “Bugün büyük gün! Kendimi evimdeymişim gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
tebrikler ali ve bol şanslar. asıl ihaneti bursaspor sana karşı yapmıştır. yolun açık olsun
Bu paleden birşey olmaz,yanlış ata
yolun açık olsun

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