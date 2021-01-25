Ali Akman: Transfer hedefim direkt Avrupa

Ümit Milli Takım kampında TRT Spor'a konuşan Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, Yeşil Beyazlı ekibin durumunu değerlendirdi. "İnşallah sonuna kadar taşıyabiliriz, gemiyi limana yanaştırabiliriz. Bursaspor'da çok güzel bir hava yakaladık. Hocamızla, arkadaşlarımızla. Biz kendimizle yarışıyoruz, biz kendimizi ispatlıyoruz" diyen Ali Akman, kariyer planından da bahsetti:

"Kendimi 'top level' denilen en üst seviyeye hazırlıyorum. Kendimi en üst seviyeye çıkacak potansiyelde görüyorum, kendime güveniyorum, ben futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum."

"HEDEFİM DİREKT AVRUPA"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Ali Akman, transferi ile ilgili çok net konuştu. "Hedef İstanbul üzeri Avrupa mı, direkt Avrupa mı?" sorusunu ise "Direkt Avrupa" diyerek yanıtlayan Ali Akman, transferiyle ilgili net bir açıklama yapmış oldu.

(TRT SPOR)