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Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...

BURSASPOR HABERLERİ  | 01.12.2020 20:30 | Son Güncelleme

Bursaspor'daki futboluyla göz dolduran ve performansıyla Ümit Milli Takım kadrosunda yer bulan Ali Akman transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan 18 yaşındaki futbolcu ile ilgili kritik süreç başladı.

Ali Akman transferinde flaş gelişme! Bedelsiz olarak...

TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman ile ilgili kritik sürece girildi.Yeşil-beyazlı kurmaylar her fırsatta genç yıldız adayıyla sözleşme yenilemek istediklerini ifade ederken ellerini çabuk tutması gerekiyor.

1 AYLIK KRİTİK SÜREÇ!

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Ali Akman için 1 aylık kritik sürece girildi.Eğer Bursaspor bu süreç içerisinde sözleşme yenileme konusunda kulübüyle anlaşma sağlayamazsa, genç futbolcu Bosman kurallarına göre başka kulüplerle ön sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.Ali Akman için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında Avrupa'nın önemli kulüplerinin de takipte bulunduğu belirtiliyor.Bursaspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek olan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 lig maçında 7 gol ve 3 asistlik performansıyla göz doldurdu.

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