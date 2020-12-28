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Ali Atay Son Yaz dizisinde hangi rolde oynayacak? Son Yaz ne zaman başlıyor?

28.12.2020 21:24 | Son Güncelleme:
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Ali Atay Son Yaz dizisinde hangi rolde oynayacak? Son Yaz ne zaman başlıyor?

Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Son Yaz ile ekrana oyuncu kimliği ile geri dönen Ali Atay, izleyici karşısına işinde başarılı ve söz sahibi olan Savcı Selim olarak çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Atay, Son Yaz dizisindeki yeni rolünü anlattı.

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı Son Yaz'ın başrol oyuncularından Ali Atay, yeni projesini anlattı.

Hikayedeki ilişkilerin işleyişi, senaryodaki güçlü anlatım ve karakterlerin çok gerçekçi olmasının kendisine cazip geldiğini belirten Atay, en çok hayatını elinden almış birine, kendi çocuğunu emanet etme fikrini sevdiğini söyledi.

Son Yaz'da hikayenin eksik ilişkiler üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Atay, karakterler arasındaki bu eksik ilişkilerin senaryoda çok güçlü bir şekilde işlendiğini, bu nedenle de projede yer almak istediğini belirtti.

Ali Atay (1)

Savcı Selim’i oynamayı ise çok değişken bir karakter olması nedeniyle kabul ettiğini ifade eden ünlü oyuncu "Çok değişken bir karakter, ani refleksler gösterdiği durumlara sonradan farklı tepkiler verebiliyor. Duygu grafiği hızlı ve çabuk değişiyor, bu da onu oynamasını zevkli kılıyor" dedi.

Çeşme’ye daha önce çok sık gelmediğini de belirten başarılı oyuncu, İstanbul dışında ve bölgenin sakinliğinde çalışıyor olmaktan da oldukça memnun olduğunu söyledi.

Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosu ile Son Yaz dizisi 1 Ocak’ta FOX’ta yayınlanmaya başlayacak.

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