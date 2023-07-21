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  4. Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddia edilmişti! Emir Can İğrek ilk kez konuştu

Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddia edilmişti! Emir Can İğrek ilk kez konuştu

21.07.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan şarkılarından biri olan Ali Cabbar'ın çalıntı olduğu iddiası sosyal medyada gündem olmuş, Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından Beş Milyoncuk Borç Verir Misin'in film müziğiyle benzerliği dikkat çekmişti. Emir Can İğrek iddialara yanıt verdi.

Çıktığı ilk günden beri gündemden düşmeyen Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Ali Cabbar şarkısının müziğinin bir kısmının 1974 yılında yayınlanan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini paylaştığı "Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?" isimli Yeşilçam filminin müziğinden alındığı iddia edildi.

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"ANDIRIYOR SADECE"

  1. Sayfa'nın haberine göre çalıntı iddiasına yanıt veren Emir Can İğrek "Hiçbir şarkım çalıntı değildir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece" dedi.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Benzetilebilir, bu çalıntı anlamı taşımaz", "Çalıntı olmayan kaldı mı", "Hiç alakası yok", "Bunu bulan arkadaşı tebrik etmek lazım", "Şarkıyı ilk duyduğumda anlamıştım" yorumları yapıldı.

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