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Ali Çetin: Denizli'yi heyecanlandıracak transferlerimiz olacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.06.2019 18:50 | Son Güncelleme

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, bu hafta içerisinde yeni transferlere imza attırmaya başlayacaklarını söyleyerek, "Şehri heyecanlandıracak bir isme önümüzdeki günlerde imza attıracağız. Transfer konusunda bir sıkıntımız yok" dedi.

Ali Çetin: Denizli'yi heyecanlandıracak transferlerimiz olacak

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinde 10 milyon Euro gibi bir bütçelerinin olduğunu belirten Başkan Çetin, bu bütçenin yapılan transfer görüşmelerinde arttığını söyledi.

"YÜCEL İLDİZ İLE İLGİLİ BİR SIKINTIMIZ YOK"

Teknik Direktör Yücel İldiz’in geleceği ile ilgili de konuşan Çetin, “Hocayla ilgili hiç bir sorunumuz yok. Hocamızın gidip gitmemesi konusunda hocamızın kızına kadar yazmış insanlar. Kızcağız bu yazıları bize atıyor. İnsanları huzursuz etmenin bir anlamı yok. Bizim şu anda kulüp olarak transfer konusunda hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.

"ŞEHRİ HEYECANLANDIRACAK BİR İSİM GELİYOR"

Transferde görüşmelerinin sürdüğünü ancak futbolcu ismi vermenin doğru olmayacağını kaydeden Başkan Ali Çetin, “Bugün veya yarın imzalar başlayacak. Yapılan her transferde kamuoyu hemen bilgilendirilecek. Flaş denilecek futbolcu transferlerimiz olacak. Şehri heyecanlandıracak bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. Kamuoyundan biraz daha sabır istiyoruz” şeklinde konuştu.

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