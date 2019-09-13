Ali Çetin: Yukatel Denizlispor'un borcu 31 milyon TL

Kulübü 36 milyon lira borçla devraldıklarını ve geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda zorlu bir mücadele verdiklerini kaydeden Başkan Ali Çetin, "Göreve başladığımızda, 36 milyon TL borç vardı. Bununla beraber borcumuzun tamamı 63 milyon TL'dir. Geldiğimizden beri aldığımız bağış ve reklam bedeli 37 milyon TL. Bu, Denizlispor tarihinde çok önemli bir tutar. Kulübün bugün itibarıyla yeni transferlerin peşinatları ödendikten sonra kalan borcumuz 31 milyon TL. İlk geldiğimizde kulübün 400'e yakın icra dosyası vardı. Zor zamanlardan geçtik. Bizim icralık 5-6 dosyamız kaldı" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı düzenleyen Çetin, amaçlarının kulübü borçsuz bir yapıya büründürmek olduğunu belirterek, "Biz geldiğimizde, fırıncı bize ekmek vermiyordu. Futbolcular antrenmana çıkmıyordu. Kapıda haciz memurları dolaşıyordu. O dönemden bugünlere geldik" dedi.

"STADA 5 MİLYON TL HARCADIK"

Stattaki yenileme çalışmalarına da 5 milyon TL harcadıklarını kaydeden Başkan Çetin, "Bankalar, krediyi geçtim, çek yaprağı bile vermiyordu. Bize şu an tüm bankalardan 10-15 milyon TL kredi teklif ediyorlar. Biz kredi alsak hile faizini kulübe ödetmeyeceğiz. Biz eğer kredi de alırsak faizini yönetim olarak ödeyeceğiz. Deplasman masraflarını da yönetim olarak biz ödüyoruz. Biz bu bayrağı daha yukarı götürmek için çabalıyoruz" dedi.

"ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

Sezon öncesi önemli futbolcuları kadrolarına kattıklarını dile getiren Denizlispor Başkanı Çetin, "Takım kurarken bazıları oyunculara 'yaşlı' diyordu. Biz kendimize 10 milyon euro belirlemiştik. Bu paraya kurulan en güzide takım Denizlispor'dur. 32-35 yaşında denilen futbolcuların tecrübesiyle kulübe faydalı olduğunu düşünüyoruz. Eleştirilere açığız ama belden aşağı olursa da hassasız. Sülük gibi yapışmaya çalışan birkaç grup var. Biz burada oldukça kimse buradan gayrimeşru para alamayacak. Herkese eşit şekilde yaklaşıyoruz" şeklinde konuştu.