SPOR

Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek

FUTBOL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralının Kulüpler Birliği Vakfıyla görüşülerek sene sonunda revize edileceğini kaydetti.

Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralının Kulüpler Birliği Vakfıyla görüşülerek sene sonunda revize edileceğini söyledi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ali Dürüst, spor kamuoyunun gündeminde olan yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklamada bulundu.

"Şenol Güneş yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledi. Bir başka eski milli takım teknik direktörlerinden Fatih Terim ise yabancı oyuncunun serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Federasyonun bu konudaki görüşü ne olacak?" sorusuna Dürüst, "(Yabancı oyuncu kuralı) Federasyonun görüşü Kulüpler Birliğinde alınan bir karardır. Geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Bu sene sonunda revize edilecek. Kulüpler Birliği ile çalışma devam ediyor." yanıtını verdi.

Ali Dürüst, "Bu konuda Kulüpler Birliğinin sizden talebi nedir?" sorusunu ise, "Daha bir görüşme olmadı. Esas olan kulüplerin federasyonuyuz. Hem Türk futboluna, hem Türk Milli Takımı'na hem de futbolun değerine uygun olacak bir çözüm bulacağımıza inanıyoruz" şeklinde cevapladı.

"Kulüpleri mali disipline zorlayıcı tedbirleri alıyoruz"

Ali Dürüst, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir'in, "UEFA standart uyguluyor, cezalar veriyor. Federasyonun kulüpleri mali yönden denetleyici UEFA'dakine benzer bir kurul oluşturması gerek." açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, şöyle konuştu:

"O mekanizma var zaten. Bunu belki UEFA normlarına çıkarabiliriz. Kulüplerimiz hazır olduğu vakit buna başlayacağız. Lisans alabilmek için bir takım kriterler var, o kriterlere uymaları lazım, borçsuzluk olsun, üçüncü şahıslara borçların ortadan kalkması gibi. Dolayısıyla artık kulüpleri mali disipline zorlayıcı tedbirleri alıyoruz."

"Galibiyetle başlamak istiyoruz"

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç ile oynanacak karşılaşmaları da değerlendiren Ali Dürüst, "Uluslar Ligi yeni bir heyecan. Hazırlık maçlarına anlam ve puan katıyor. Alacağımız puanlar önem arz ediyor. Zorlu geçen lig maratonundan sonra buraya odaklanmak kolay değil ama iki gündür görüyoruz ki oyuncularımız tamamen motive olmuşlar. İlk maçımızı da futbolla yatıp kalkan bir şehir olan Trabzon'da oynayacağız. İnşallah bu avantajı kullanıp galibiyetle başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dürüst, milli takımın kadrosunda yaşanan gençleştirme operasyonu hakkında ise, "Sahada genç-yaşlı değil, milli takım döneminde hazır olan oyuncular yer alır. Bunun da tercihini hocamız yapacaktır. Bugünkü tercih bu şekildedir. Hazır herkes formayı alır tabii ki" şeklinde konuştu."

PARTNEROraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!Oraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!
Carolyn Radford futbol milyarderiCarolyn Radford futbol milyarderi
40 yaşındaki Ahmet Dursun Tokatspor ile sözleşme imzaladı!40 yaşındaki Ahmet Dursun Tokatspor ile sözleşme imzaladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff Spor Toto Süper Lig Ali Dürüst

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

Bafetimbi Gomis transferindeki Beşiktaş gerçeği

Bafetimbi Gomis transferindeki Beşiktaş gerçeği

Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek

Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek

Carolyn Radford futbol milyarderi

Carolyn Radford futbol milyarderi

40 yaşındaki Ahmet Dursun Tokatspor ile sözleşme imzaladı!

40 yaşındaki Ahmet Dursun Tokatspor ile sözleşme imzaladı!

TFF ve 3 büyüklerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

TFF ve 3 büyüklerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

TFF, UEFA Kongresi'nde Aleksander Ceferin'i destekleyecek!

TFF, UEFA Kongresi'nde Aleksander Ceferin'i destekleyecek!

Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.