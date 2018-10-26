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Ali Ece'den Beşiktaş yönetimine çağrı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.10.2018 09:11 | Son Güncelleme

Ali Ece, Beşiktaş - Genk maçının ardından Beşiktaş yönetimine seslendi.

Ali Ece'den Beşiktaş yönetimine çağrı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından Tivibuspor'da Ali Ece çarpıcı yorumlarda bulundu.

"LARİN'İN YAŞI 25-26, PERFORMANSI 52-53 YAŞINDA"

Larin'e bakıyorsunuz 25-26 görünüyor. Performansına bakıyorsunuz, 52-53 yaşında gösteriyor.

"HER ŞEYİYLE HATALI KURULAN BİR KADRO"

Her şeyiyle hatalı kurulan bir kadro. Mesela Dorukhan transferi. 7 tane ön libero ile mi oynayacaksınız? Oğuzhan da savunamya yakın. Beşiktaş takımı ikinci yarıda duran topta ofsayta düştü. Birbirleriyle son derece uyumsuz oyuncular.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINI MÜŞTERİYE İNDİRGERSENİZ..."

Beşiktaş taraftarı her şeyin farkında. Siz Beşiktaş taraftarını müşteriye indirgersiniz... Taraftar, taraftarlarını bilecek ne demek sayın Fikret Orman? Sizi o taraftar oraya getirdi. Benfica maçını hatırlıyorum. 3-0'dan 3-3'e dönen maç. İlk yarı 3-0 mağlupsunuz ve taraftarlar takıma destek oluyor. Beyefendiler rica etti de devre arasında tribünlere gitti.

"İSYAN YOK BEŞİKTAŞ'TA!"

İsyan yok Beşiktaş'ta. Medel tüm futbolculardan daha çok Türk gibi oynuyor. Benim en çok bu ağrıma gidiyor. Kötü oynarsın ama direniş gösterirsin. Yenilirsin ama en azından bu takım sahipsiz değil mesajını verirsin. O da yok. Kaleci Karius'a da yazık. Gökhan Gönül, Medel ve biraz da Vagner Love hariç.

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Takım
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
En büyük sebebi Şenol güneştir. 1.5 yıldır takım oynamıyor şenol ne yapıyor benim gibi seyrediyor.
Bir günde onbinlerce lira para kazanıyorlar ama, son dönemde biraz maaşları gecikti diye oynamıyorlar. Beşiktaş bu güne kadar bu futbolculara servet ödedi. Maaşlarını birkaç ay gecikmeli alsalar ölürlerr mi? Paraları yok mu? Yok yoksullar mı? Bunların 1-2 günde kazandıkları parayı; biz bir ömür boyu çalışıp ikramiye diye alıyoruz.
necip caner oguzhan tolgay q7 lens roco çöp satılıp yerlerine 1-2 adam alınsın yeter.
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