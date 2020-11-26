Ali Fatinoğlu: Galatasaray mali ve idari açıdan çok sıkıntılı

Son seçime Başkan adayı olarak giren Fatinoğlu, "Kulübün resmi mali raporlarını ciddiyetle incelemeden, adaylık açıklaması yapmayı gayrı ciddi buluyorum" diyerek de dikkatleri bir kez daha mali tablonun açıklanması gerektiğine dikkat çekti.

Ali Fatinoğlu'nun DHA'ya yaptığı açıklamalar şöyle:

"YÖNETİM; MALİ VE İDARİ GENEL KURUL İLE SEÇİMLİ GENEL KURUL TARİHLERİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDADIR"

"Sayın Başkanın televizyonda yaptığı açıklamayı çok dikkatli takip ettim. Cidden üzüldüm. Düşünebiliyormusunuz, Aralık sonu seçim ilanı yapmış bir Başkan, hala adaylığı konusunda karar veremiyor. Yani camiamız önünü göremiyor. Galatasarayımız cidden gerek mali gerek idari yönden fevkalade sıkıntılı günler geçiriyor. Öyle bir noktadayız ki yönetim zorunlu olarak sadece seçim değil en az onun kadar önemli olan olağan yani mali ve idari genel kurul ve beraberinde seçimli genel kurul tarihlerini açıklamak zorundadır.

Kısaca Mustafa Cengiz, kendi adaylığı konusunda karar veremiyorsa, en azından 2021 tarihinde yapılması gereken olağan ve seçimli genel kurul tarihlerini net bir biçimde açıklamalıdır. Bu artık zorunlu bir ihtiyaçtır.