SPOR

Ali Han Tunçer, Ümraniyespor'e transfer oldu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 06.07.2019 20:28 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Kırşehir Belediyespor'dan Ali Han Tunçer'i transfer etti.

Ali Han Tunçer, Ümraniyespor'e transfer oldu

Ümraniyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, TFF 3. Lig temsilcisi Kırşehirspor Belediyespor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ali Han Tunçer, geçen sezon Kırşehir Belediyespor'la 16 maçta 6 gol kaydetti.


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Ali Han Tunçer ümraniyespor

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