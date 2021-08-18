Ali İnce kimdir, neden öldü? Çöpçüler Kralı’nda Ayşen Gruda’nın kardeşini oynayan usta isim vefat etti

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Güle Güle, Ortadirek Şaban, Çöpçüler Kralı gibi birçok önemli filmde oynayan Ali İnce, 62 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Ali İnce’nin ölüm sebebine dair net bir bilgi paylaşılmadı…

ALİ İNCE NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilçam'da birçok önemli yapımlar yer alan emektar oyuncu Ali İnce, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Ali İnce’nin net ölüm sebebi açıklanmadı.

Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, İlyas Salman, İhsan Yüce ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda’nın kardeşlerinden boyacı rolüne hayat veren Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti. Ali İnce’nin cenazesi, 18 Ağustos Çarşamba günü Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ALİ İNCE KİMDİR?

1 Ocak 1959 tarihinde doğan Ali İnce, 1977’de Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda’nın kardeşlerinden boyacı rolüne hayat verdi.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Hababam Sınıfı Tatilde ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinde de oynayan Ali İnci, 1984’te çekilen Zavallılar filminde (Kumarbaz), Ortadirek Şaban filminde (karate yapan kişi), 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde (Hasan Karakteri) ve en son 1999’da Veliler Serdarı filminde (Çoban) karakterlerine hayat vermiştir.

Ali İnce aynı anda birçok filmde Set Amiri olarak çalıştı.



