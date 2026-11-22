Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Mehmet Aslantuğ ve Sezin Akbaşoğulları gibi ünlü isimleri buluşturan Başkalarının Hayatı 8. bölümle ekrana geldi.

Reklam krizi sonrası oyuncuların %15 indirim yaptığı dizi hakkında final iddiaları bulunurken dizinin son bölümde yine bomba sahneler vardı.

Başkalarının Hayatı 8. bölümde Sema ile Erim arasında filizlenen yakınlık geceye damga vurdu. Erim ve Sema’yı yatakta basan Nermin; Erim’i dövdü. Sesleri duyarak odaya giren Nermin "Senin benim kızımın odasında ne işin var? Irz düşmanı!” diyerek çıldırdı.



O sahne sosyal medyada da konuşuldu. X'te "Bu dizide her şey çok hızlı yaşanıyor", "Kadın çok gerçekçi dövmüş", "Başrol kızın eski sevgilisi ve ablası mı yuh!", "Sema'ya yazık oldu" yorumları yapıldı.

