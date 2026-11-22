Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, 5 yıldır birlikte olduğu müzisyen Maxx Morando ile sessiz sedasız evlendi.

Miley Cyrus ve Maxx Morando'nun düğünü, bir dönem Frank Sinatra'ya ait olan bir malikanede açık havada gerçekleştirildi.

Miley Cyrus, uzun kollu, beyaz saten gelinliğiyle göz kamaştırdı. Siyah klasik smokin, beyaz gömlek ve siyah kravat giyen Maxx Morando ile Miley Cyrus, davetlilerin önünde evlilik yeminlerini etti.



Tören sırasında duygusal anlar yaşayan Cyrus, gözyaşlarını silerken görüntülendi.

HER ŞEYİ GİZLEDİLER

Miley Cyrus ve Maxx Morando, evliliklerini mümkün olduğunca gözlerden uzak tutmaya çalıştı. Çift, düğünün tarihi ve yapılacağı yer hakkında önceden herhangi bir açıklama yapmadı.