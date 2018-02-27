Ali Kırca: 'Selfie’nin mucidi Münir Özkul’dur'

Önceki gün Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Hayat Meydanı’ etkinliğinde Yeşilçam’ın usta oyuncusu Münir Özkul anıldı. Etkinliğe usta oyuncunun ikinci eşi Suna Selen, son eşi Umman Özkul, kızı Güner Özkul, gazeteci yazar Tayfun Atay, Ayşe Erbulak, Hababam Sınıfı oyuncularından Tuncay Akça ve Ahmet Sezerel konuşmacı olarak katıldı.

Organizasyon kapsamında Münir Özkul’un sanat yaşamının anlatıldığı bir belgesel ve daha önce yayınlanmamış bazı fotoğrafları da gösterildi. O fotoğraflardan en ilginci ise usta oyuncunun kendi kendisinin fotoğrafını çekerken görüldüğü kare oldu. Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen Ali Kırca, o fotoğrafın gösterildiği sırada şu yorumu yaptı: “Selfie’yi ilk keşfeden de Münir Usta imiş.”

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