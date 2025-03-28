Bahar'ın yıldızı Demet Evgar 'Vicdanımız kabul etmiyor' diyerek peş peşe yayınladı! 'Gençlerimizi serbest bırakın'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe 23 Mart'ta tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından birçok şehirde eylemler düzenlenmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen protestolarda birçok üniversite öğrencisi tutuklandı.

Ünlü isimler üniversite öğrencilerinin serbest kalması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulunmaya başladılar. Bu isimlerden biri de fenomen dizi Bahar'ın yıldızı Demet Evgar oldu.

'VİCDANIMIZ KABUL ETMİYOR'

Demet Evgar 'Nasıl bayram olur bize çocuklar hapisteyken' diyerek bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu daha sonra 'Sadece anayasal haklarını kullandıkları için gözaltına alınan ve tutuklanan gençlerimizin bayramda haksız yere ailelerinden uzak kalmalarını aklımız ve vicdanımız kabul etmiyor' ifadelerini kullandı.

Evgar sözlerini 'Gençlerimizi serbest bırakın' diyerek tamamladı.