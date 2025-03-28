Tarla kazarken başına talih kuşu kondu! Neredeyse 2000 yıllık: "Eşim evden kovdu, servet buldum"

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yaşayan 76 yaşındaki Ron Walters, altı yıl süren araştırmalarının sonunda neredeyse 2.000 yıllık bir Roma sikkesi keşfetti. Metal dedektörüyle bulduğu ve İmparator Aulus Vitellius'a ait olduğu belirlenen altın sikke, tarihçiler tarafından büyük bir öneme sahip. Sikke, Stourbridge'deki bir açık artırmada 4.700 sterline (yaklaşık 231 bin TL) satıldı.

"EŞİM EVDEN KOVDU, SERVET BULDUM"

Walters, keşfini gülümseyerek "Eşim evden kovdu, servet buldum" diyerek anlattı. Dedektörüyle kazma yapaN Walters, yaklaşık 60 cm ileride sinyal aldı ve toprağı kazarken tarihi sikkeyi buldu. Keşif anını anlatırken heyecanını gizleyemeyen Walters, kalbinin hızla çarptığını söyledi.