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İrem Derici sevenlerini korkuttu! Ünlü şarkıcı hastanelik oldu

Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bünyesi yoğun tempoyu kaldıramayınca hastanelik oldu. Sevenlerini korkutan Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İrem Derici sevenlerini korkuttu! Ünlü şarkıcı hastanelik oldu
Cansu Akalp

İrem Derici geçtiğimiz günlerde DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşk dolu pazlarını peş peşe paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı nazara geldi. 37 yaşındaki İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir kaza sebebiyle hayranlarını endişelendirmişti.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Düşmeye bağlı kafa travması yaşayan İrem Derici'nin konseri iptal edilmişti. Mersin'de konsere çıkacak olan İrem Derici'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapılmıştı.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İrem Derici, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu şekilde anlatmıştı:

Cuma akşamı konserimiz enfes geçti. Fakat sabaha karşı talihsiz bi’ şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul’a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı İrem Derici'den gelen haber sevenlerini üzdü.

HASTANEYE KALDIRILDI!

Yoğun geçen konser temposu sonrası başı dönen ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Serum takılan İrem Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici hastalık
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