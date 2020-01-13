Ali Koç: 10 yıllık Türkiye futbol stratejisi hazırlanmalı

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç sunumunda, Türk futbolunun sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Koç, "öncelikle devletin ilgili birimleri, kulüpler, federasyon ve akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulacak 10 yıllık Türkiye futbol stratejisi hazırlanması, stratejide yer alan hedeflerin sporun tüm paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılıp bir hedef birliği ve mutabakatın sağlanması gerektiğini" vurguladı.

"BAKANLIĞA BAĞLI ÖZERK BİR KURUM KURULSUN" ÖNERİSİ

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı SPK, EPDK, BDDK gibi özerk bir kurumun kurulması gerektiğini belirten Koç, bu kurumun görev sorumluluklarını ise şöyle açıkladı:

"- Futbolun ve Türk sporunun genel yönetimi (vizyon, misyon, ana hedeflerin belirlenmesi).

- Kulüplerde mali disiplin ve öz denetimin geliştirilmesi.

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile iş birliği içerisinde en küçük yaş gruplarından başlamak üzere yapılacak müsabaka ve turnuvalarla ülkemizin futbolcu havuzunun geliştirilmesi.