SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! Fenerbahçe'den son gün bombası... Resmi teklif yapıldı bile!

Fenerbahçe kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettirmeye devam ederken bir isme daha resmen teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç gerçekleştirdiği bir toplantıda "Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez." ifadelerini kullanırken bu isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! Fenerbahçe'den son gün bombası... Resmi teklif yapıldı bile!
Berker İşleyen
Yunus Emre Konak

Yunus Emre Konak

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Brentford
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ederken 12 Eylül tarihinde bitecek transfer döneminin noktalanmasına çok kısa bir süre kala bomba bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! Fenerbahçe den son gün bombası... Resmi teklif yapıldı bile! 1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız." demişti.

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! Fenerbahçe den son gün bombası... Resmi teklif yapıldı bile! 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Brentford forması giyen Yunus Emre Konak için resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklif yeterli bulunmadı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcunun transferi için girişimlerine devam etmesi bekleniyor.

SİVASSPOR'DAN GİTMİŞTİ

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! Fenerbahçe den son gün bombası... Resmi teklif yapıldı bile! 3

19 yaşındaki genç orta saha, geçtiğimiz sezon Sivasspor'dan Brentford'a 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle sadece 15 maçta 298 dakika süre buldu. Yunus Emre, tendon yırtılması sebebiyle 4 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Plaj Futbolu Milli Takımı, 2026 sezonunda da Avrupa A Ligi'nde mücadele edecekPlaj Futbolu Milli Takımı, 2026 sezonunda da Avrupa A Ligi'nde mücadele edecek
Onana Trabzonspor için yola çıktı! İşte ilk kare...Onana Trabzonspor için yola çıktı! İşte ilk kare...
Anahtar Kelimeler:
transfer Ali Koç Sivasspor son dakika fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

O anlar saniye saniye kayda geçti... Ali Koç konuşma yaparken düştü! Tüm salonun yüreği ağzına geldi

O anlar saniye saniye kayda geçti... Ali Koç konuşma yaparken düştü! Tüm salonun yüreği ağzına geldi

Hikmet Karaman geri döndü! Yeni adresi çok şaşırttı

Hikmet Karaman geri döndü! Yeni adresi çok şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.