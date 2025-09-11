Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! Fenerbahçe'den son gün bombası... Resmi teklif yapıldı bile!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ederken 12 Eylül tarihinde bitecek transfer döneminin noktalanmasına çok kısa bir süre kala bomba bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız." demişti.

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Brentford forması giyen Yunus Emre Konak için resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklif yeterli bulunmadı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcunun transferi için girişimlerine devam etmesi bekleniyor.

SİVASSPOR'DAN GİTMİŞTİ

19 yaşındaki genç orta saha, geçtiğimiz sezon Sivasspor'dan Brentford'a 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle sadece 15 maçta 298 dakika süre buldu. Yunus Emre, tendon yırtılması sebebiyle 4 ay sahalardan uzak kalmıştı.