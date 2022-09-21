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  4. Ali Koç, Arçelik'in “A Ticket for Your Future” projesi kapsamında gençlerle buluştu:

Ali Koç, Arçelik'in “A Ticket for Your Future” projesi kapsamında gençlerle buluştu:

21.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Arçelik olarak bu program üzerinden kariyer anlamında umut vadeden gençlerden bir kişiyi bile yurt dışından buraya yönlendirebilirsek ne âlâ bize"

İSTANBUL (AA) - Arçelik’in dünyanın prestijli üniversitelerinde okuyan Türk öğrencilere mezuniyet sonrası kariyer fırsatları yaratabilmek ve beyin göçünün önlenmesine katkı sağlamak amacıyla sürdürdüğü “A Ticket for Your Future” programının bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirildi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, proje, bu yıl dünyanın dört bir yanından lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde mühendislik ve sosyal bilimler bölümlerinde okuyan 19 başarılı Türk öğrenciyi buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, program katılımcısı gençlerin Koç Topluluğu’nun en inovatif ve sürdürülebilir şirketi olan Arçelik’te iki hafta geçirme imkanı bulduklarını belirterek, "Arçelik sadece Koç Topluluğu’nun değil, Türkiye’nin açık ara en inovatif, en çok patent alan şirketi. İnşallah sizler de ileride hayatınızla ilgili önemli kararları verirken Türkiye’de özel sektörde de çok farklı, global, rekabetçi, vizyoner ve sürdürülebilirlik alanında fark yaratacak firmalar olduğunu görmüş olursunuz." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli büyük resme bakınca Türkiye'nin potansiyelinin inanılmaz yüksek olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Demografik avantajımızı rekabet avantajına çevirebilecek her türlü malzeme var ama bir türlü yapamıyoruz. Sizin gibi insan sermayemizin geri dönmesi çok önemli. Yurt dışında kalmayı kafasına koyan bir kişinin bile fikrini değiştirip buraya getirebiliyorsak, Arçelik olarak bu program üzerinden kariyer anlamında umut vadeden gençlerden bir kişiyi bile yurt dışından buraya yönlendirebilirsek ne âlâ bize. Koç Holding’in kurucusu merhum Vehbi Koç, ‘Hayatta ne olacaksanız olduğunuz şeyde en iyisi olun’ derdi. Ben de bunun üzerine şöyle diyorum: ‘Ne olacaksanız olun, inşallah iyi insan olursunuz. Hayırlı, vicdanlı, merhametli ülkesine katkı sağlayan insanlar olursunuz. Yolunuz açık, şansınız bol olsun."

Öğrencilerin Koç Holding ve Arçelik üst düzey yöneticileri ile tanışmanın yanı sıra, Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Garage Innovation Hub’da alanında uzman liderlerle bir araya gelip yeni fikir ve projeler geliştirme, kurumsal hayat tecrübesi edinme fırsatını da yakaladığı “A Ticket for Your Future” programının bu yılki ana teması “Evde Sürdürülebilirlik” oldu. Gençler, sürdürülebilir yaşamı destekleyecek enerji ve su tasarrufu, atık dönüşümü ve azaltılması gibi alanlarda fikirler ve projeler geliştirdiler. Aynı zamanda Arçelik’in inovasyon ve sürdürülebilirlik vizyonu ve bu konudaki en güncel çalışmalar hakkında detaylı bilgi sahibi oldular.

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