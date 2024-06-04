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Ali Koç Aziz Yıldırım'a bir kez daha seslendi! "TV kanalına davet ediyorum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.06.2024 17:13
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ı bir kez daha TV kanalına davet etti. İşte detaylar...

Ali Koç Aziz Yıldırım'a bir kez daha seslendi! "TV kanalına davet ediyorum"

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ı canlı yayına davet etti. Koç yaptığı açıklamada, "Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği Sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HAYAL ÜRÜNÜ BİLE OLMAYACAK İFADELER"

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"Sayın Aziz Yıldırım'ı şahsıma yönelttiği iddialarına ilişkin istediği bir TV kanalında yüz yüze konuşmaya muhtelif defalar davet etmiş ve bu adımı Fenerbahçe Demokrasisi ve kongre üyelerimizin sağlıklı karar verebilmesi adına çok kıymetli bulduğumu ifade etmiştim. Ne yazık ki bu çağrım Sayın Aziz Yıldırım tarafından bugüne kadar olumlu karşılık bulmamıştır. Çağrımı gerçekleştirdiğim günden bu yana, seçim sürecine ilişkin açıklama ve akla hayale sığmayacak, hayal ürünü bile denemeyecek şekildeki garip iddialar camiamızı daha da fazla rahatsız edecek seviyelere ulaşmıştır."

"TV KANALINA DAVET EDİYORUM"

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"Her iki başkan adayı olarak camiamıza olan sorumluluğumuz gereği Sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha gerçekleri yüz yüze konuşmak adına istediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum. Bir taraftan birlik ve beraberlik çağrıları yaparken, diğer yandan da camiamızı derinden ayrıştıracak söylemlerde bulunan Sayın Aziz Yıldırım'ın, mert ve yiğitçe çağrımı kabul etmesini bekliyorum."

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