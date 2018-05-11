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Ali Koç Aziz Yıldırım'a patladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.05.2018 23:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübünün Haziran ayında yapacağı başkanlık seçiminde aday olan Ali Koç, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlediği 'Kalpler Beraber' toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Siz mümkün olduğu kadar aday çıkmasına izin vermelisiniz. İftira atarak, korkutarak olmuyor... Size yakışmıyor!'' dedi.

Ali Koç Aziz Yıldırım'a patladı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, başkanlık çalışmaları kapsamında İstanbul'da büyük bir toplantı gerçekleştirdi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde kongre üyelerine hitap eden Koç'un konuşması, sosyal medya kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. Koç'un açıklamalarında Aziz Yıldırım'a önemli göndermeler vardı.

İşte Koç'un o sözleri:

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Aziz Yıldırım hakkında bugüne kadar hiç kötü söz söyletmedim. Bizim başkanımızdır ve en çok eleştiri almamıza rağmen onu en çok savunan biz olduk. Bize göre Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Bıçak kemiğe dayanmadıkça bunu devam ettirme kararı aldık. Ancak bıçak kemiğe dayandı...

"İFTİRA ATARAK OLMUYOR"

Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Siz mümkün olduğu kadar aday çıkmasına izin vermelisiniz. İftira atarak, korkutarak olmuyor... Size yakışmıyor!

Vefasızlık ile suçlanmak, bölücülük yakıştırması, Fenerbahçe'ye ihanet ettiğime dair kapalı kapılar ardından konuşmalar olduğunu öğrendim. Bu dediklerine inanıyorsanız bu daha kötü! Bu beni sadece kamçılıyor ama sizin adınıza üzülüyorum.

Siz (Aziz Yıldırım) benim nasıl biri olduğumu biliyorsunuz. Apayrı iki uç da olabiliriz şu an. Medeni insanlar gibi fikirlerimizi söylemeliyiz... Fikir ayrılıklarını bir kenara bırakalım. Medenice yüz yüze FB TV'de konuşalım.

OBRADOVİC MESELESİ...

Bize dedi ki Obradovic ile çalışmayacaksınız! Biz böyle bir şey demedik ki! İşin kötüsü hocamıza da söylenmiş bunlar! Fenerbahçe başkanı tutarlı olmak zorundadır...

3 Temmuz seçim politikası yapılamaz. Buradaki herkesi olmuştur. Hepimizi bağlar bu süreç. Kim başkan olursa olsun bunu sonuna kadar savunmak Fenerbahçe Başkanı'nın görevidir.

Biz seçildiğimiz takdirde bu saldırı için var gücümüzle savaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dönün 1-2 sene geriye... Yargıtay sürecinden söz edilirken tazminattan hiç bahsedilmedi. Her yaşadığımız olumsuzluğu 3 Temmuz'a bağlamayı doğru bulmuyorum...

"SİYASETLE ALAKAM YOK"

Benim Fenerbahçe ile ilgim olmadığına inandırmaya çalışıp siyasete girmeye çalışacağımı iddia etmeye çalıştılar. Bu hiç iyi bir şey değil. Benim siyasetle hiçbir zaman uzaktan yakından alakam yoktur, olmayacaktır da!

Ben söz konusu Fenerbahçe olunca hayır demem çok kolay olmadı ama o dönem bir arada olmamız söz konusu olamazdı. Ben yine ona destek vereceğimi söylemiştim. Benim yönetime gireceğimi söylüyorlar... Sonrasında benim yaptığım açıklamada başkan adayı olacağımı iddia ettiler. Ben o gün ne dedim? "İlerleyen zamanlarda elimi taşın altına koymam gerekirse koyarım" dedim.

Size söz veriyorum. Seçildiğimiz takdirde bu dönemde bizim yaşadıklarımız hiçbir aday yaşamayacak.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde konuşma yapmak istedik. Ancak Aziz Yıldırım'dan gelen yanıta göre ret edildi! Herkes gördü sonraki orada yapılan etkinlikleri...

"BEN KENDİMDEN SIKILDIM"

İnan edin ben kendimden sıkıldım. Çok istiyordum seçimi kazanan kim olursa olsun omuz omuza olmak! Ama korkuyorum ki 23 gün içinde çok daha ağır hususlarla karşı karşıya kalacağım.

Yeni üye olan bir taraftarımız 'Yetiştirme taraftar' sözünü eleştirdi diye ihraç edilmiş. Bu olmaz! Eğer bu hesapları yapıyorsanız gerçekten endişe içindesiniz.

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ali koç Fenerbahçe

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