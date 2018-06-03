Ali Koç, başkan seçildikten sonra ilk kez konuştu!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı seçilen Ali Koç, seçimin ardından kongre üyelerine ve taraftarlara seslendi. İşte Ali Koç'un açıklamaları; Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Nereden başlayacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyorum, hiçbir şey planlamadım. Dereyi görmeden paçaları sıvayan bir insan değilim. Bir yemeğe gidelim dedik, Divan'da yer bulamadık. O kadar plansısız. Tebrik edecek o kadar kişi, o kadar kurum var ki... Ben sadece bu başarının vitriniyim. Bir kampanya bu kadar organik olabilirdi. Bu yolda hep inandım ve 'Kim kazanırsa, büyük farkla kazanacak' dedim. Niye dedim bunu? Kendimizden çok emindik ama 'acaba bir şeyi yanlış mı görüyoruz, hiç kongre yapmadık, kongreler farklıdır' dedik. Bu sevgi az insana nasip olacak bir şey. "KİMSEYE BİAT ETMEDİK" Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığımız zaman kendimizi sorgulayacağımız ilişkinin, hareketin, eylemin içine girmedik. Gittiğim her yerde dedim ki, 'Herkes yolcu, taraftar hancıdır. Ben de bir taraftarım'. Çok duygu yüklüyüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu sizin eseriniz, sizin başarınız. Siz bana inandınız, ben size inandım. Sizleri mahcup edecek bir şey yapmamak için ben ve arkadaşlarım camiaya layık olmak için itinayla davrandık.

Bu yolda saygıda, sevgide kusur etmemek için, camiaya layık olabilmek için çok titiz davrandık. Küçük bir ekibimiz vardı. Ekibe baksanız 'Bu kadar az insanla mı yaptınız?' dersiniz. Biz sizlerle bunu başardık, milyonlarla başardık.



"KENDİMİZE İNANDIK, MÜTEVAZİ DAVRANDIK" Bu yola çıkarken Burhan Karaçam'a gittim, "Var mısın" dedim. "Sonuna kadar varım" dedi. Finansal çalışmalar yaptık. Hep onu çalıştık. Semih Özsoy ile yönetim kurulundaydık. Onunla çok da haşır neşir değildik, taa ki 3 Temmuz'u yaşayıncaya kadar. Bir kısmını burada gördüğünüz bu arkadaşlarla yola çıktık. "Tam zamanı şimdi" sloganını onlar buldu. Sizlerle iletişim yapmamızı, sosyal medya hizmetini bu arkadaşlar sayesinde takip ettik. Ona göre adımlarımızı attık. Kendimiz inandık ama her zaman mütevazi davrandık. "KUYRUĞU DİK TUTMAK..." Çıktığımız bu dikenli yolda, sosyal medyasından sticker yapanından bize iş yerini otelini açanlara kadar, bizi her anlamda sahiplenenler... Çok şeyle mücadele ettik. Bilmediğiniz o kadar şey var ki... Kuyruğu dik tutmak, sizin sayenizde oldu. Allah hepinizden razı olsun.

Burada keşke şampiyonluk kutluyor olsaydık. Dışarıdan gelen sesler şampiyonluk kutlaması sesleri olsaydı. İnşallah o günler de gelecek. İnşallah o günleri de hep beraber göreceğiz. En büyük teşekkür aileme. Dönüşü olmayan bir yola çıkmamda, her türlü iftiraya göğüs germemde yanımda oldular. Bugün dediler ki, 'Kaybetsen de üzülme, Allah en hayırlısını verir'. Allah doğrunun yanında olur. İyilik kazanacak, dedim; iyilik kazandı. Hepinize ne kadar teşekkür etsem, saatlerce bekliyorsunuz. Siz de aslında milyonların vitrinisiniz. Hep beraber başardık.



"GURUR DUYMAYA HAZIR OLUN" Esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Buraya kadar hep birlikte başardık, bundan sonra da hep beraber başarabiliriz. Elimizde sihirli değnek yok, herkesin çorbada tuzu olacak. Ben ve arkadaşlarım, hayallerinizi ve hayallerimizi gerçekleştirecek iklimi size sunacağız ve bu hayalleri gerçekleştireceğiz. Bayrakları çıkarmaya hazır olun. Mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun.

"KIZGINLIK YOK" Bu süreç bitti. Kırgınlık yok, kızgınlık yok. Kin, nefret kesinlikle yok. Ne yaşandıysa yaşandı, keşke yaşanmasaydı. Her şey geride kaldı. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Fenerbahçe'nin tüm zenginliklerini, potansiyelini harekete geçirip, camiayı layık olduğu yere hep beraber getireceğiz. "AZİZ YILDIRIM OLMASAYDI, BEN BURADA OLAMAZDIM" Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı, ben burada olmazdım. Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı, bu stat olmazdı, Türkiye'deki pek çok stat olmazdı, fitili biz ateşledik. Göreceksiniz, yakın zamanda Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. O olmasaydı, bizim salonumuz da olmazdı. Başkanımız Aziz Yıldırım olmasaydı, amatör sporlar bu kadar gelişmezdi. Hayatta herkesin artıları ve eksileri vardır. Başkanımız Fenerbahçe'ye kattığı her şey ile efsane başkan olmayı her şeyiyle hak etmiştir. En büyük kahramanlığını da 3 Temmuz'da göstermiştir. Doğrudan kendisi hedef alınmıştır. Bize karşı olanların en güçlü olduğu dönemde dimdik ayakta durdu. "FENERBAHÇE İLE KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ"