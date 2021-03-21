Ali Koç, Beşiktaş maçı öncesi tesislere hiç gitmedi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne karşı kaybederek büyük bir şok yaşayan sarı-lacivertlilerde Beşiktaş maçı daha da önem kazanmıştı.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Takım lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi. Maç sonunda ve devamındaki antrenmanlarda futbolcular arasında sıcak tartışmalar yaşandı. Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu. Haftanın ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu. Taraftarın gözünde kredisini tüketen genç teknik adam, son derece mutsuzdu. Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecek 'görevden alındı' haberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı.

ALİ KOÇ, SAMANDIRA'YA GİTMEDİ

Fenerbahçe'de sezon başı belirlenen prim sistemiyle derbi için ekstra prim olacak. Ancak Başkan Ali Koç'un hafta boyu Samandıra'ya gitmemesi, kritik derbi öncesi Fenerbahçe için en ilginç detaylardan bir tanesi oldu.