Ali Koç: Bizim için her futbolcumuz değerlidir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KAZANAMASAK DA MEMNUN OLURDUM"

Takım bir ve bütün oldu, kenetlendi. Bugünkü futbolla puan kaybetsek de memnun ayrılırdım buradan. Bayağı gollük pozisyonlarımız var. Uğurcan'ı da tebrik ederim. Devamlı iyi maçlar oynuyor. Çubuklu için nasıl savaşılır onu gösterdi bugün takımımız.

"MUTLU AYRILIYORUZ"

İlk yarıda oynadığımız futbolu, pek çok maça yaymamız lazım. Her şeye rağmen buradan mutlu ayrılıyoruz. Trabzonspor yönetimi bizi karşıladı burada. Sıcak bir karşılamaydı. Bundan sonraki dönemde onların da yolu açık olsun.

"F.BAHÇE'DE HOCA OLMAK ZORDUR"

Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Diğer camialardan farklıyız. Bizim öyle bir düşüncemiz yoktu. Kenetlendik, daha iyi aile olduk. Biz sosyal medya ya da gazeteye göre hareket etseydik, çok değişiklik yapmak zorunda kalırdık. Erol Hocamızın başarılı olabileceği ortamı sağlamak görevimizdi. Zmaan zaman sağlayamamış olabiliriz. Herkes elinden geleni yapıyor.

CANER ERKİN SÖZLERİ

Sakatlarımız da düzelince seriye başlarız inşallah. Spesifik oyuncular üzerine herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır ne sportif direktör ne de yönetim... Bizim için her futbolcumuz değerlidir. Bugün kadroda olmaz, yarın olur.