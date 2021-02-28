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Ali Koç: Bizim için her futbolcumuz değerlidir

28.02.2021 22:12 | Son Güncelleme:
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Ali Koç: Bizim için her futbolcumuz değerlidir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Koç; son zamanlarda eleştirilerin hedefi olan Teknik Direktör Erol Bulut, kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve transferi gündemde olan Boupendza hakkında konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KAZANAMASAK DA MEMNUN OLURDUM"

Takım bir ve bütün oldu, kenetlendi. Bugünkü futbolla puan kaybetsek de memnun ayrılırdım buradan. Bayağı gollük pozisyonlarımız var. Uğurcan'ı da tebrik ederim. Devamlı iyi maçlar oynuyor. Çubuklu için nasıl savaşılır onu gösterdi bugün takımımız.

"MUTLU AYRILIYORUZ"

İlk yarıda oynadığımız futbolu, pek çok maça yaymamız lazım. Her şeye rağmen buradan mutlu ayrılıyoruz. Trabzonspor yönetimi bizi karşıladı burada. Sıcak bir karşılamaydı. Bundan sonraki dönemde onların da yolu açık olsun.

"F.BAHÇE'DE HOCA OLMAK ZORDUR"

Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Diğer camialardan farklıyız. Bizim öyle bir düşüncemiz yoktu. Kenetlendik, daha iyi aile olduk. Biz sosyal medya ya da gazeteye göre hareket etseydik, çok değişiklik yapmak zorunda kalırdık. Erol Hocamızın başarılı olabileceği ortamı sağlamak görevimizdi. Zmaan zaman sağlayamamış olabiliriz. Herkes elinden geleni yapıyor.

CANER ERKİN SÖZLERİ

Sakatlarımız da düzelince seriye başlarız inşallah. Spesifik oyuncular üzerine herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır ne sportif direktör ne de yönetim... Bizim için her futbolcumuz değerlidir. Bugün kadroda olmaz, yarın olur.

"İNİSİYATİF KULLANDIK"

Takımımızı Samandıra'dan yolcu ettik. Bu hafta hepimiz psikolojik olarak takıma destek olduk. 1-2 ziyaretimiz oldu takıma. Takım için inisiyatif kullandık. Kenetlenme oluştu. 7 maçtır kazanan bir Trabzonspor vardı. Bizden beklenti düşükken, bu deplasmanda 3 puan almak altın değerinde. Burada çok güzel bir saha vardı. Trabzonspor'u bu yönden de kutlarım.

"HATAYSPOR'A TEŞEKKÜRLER"

Eşit tekliflerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne ala. Teşekkür ederiz Hatayspor'a.

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Erol Bulut Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
EEEEEE ALİ ANLAT BAKALIM HAKEM NASILDI SAZANLARINA İZLETTİRECEĞİN 9 DAKİKALIK VİDEO YOK BU GÜN DİMİ AMA HEKEM DE MÜKEMMELDİ DİMİ ALİ
Ali ali yine ayarladın nihat abinle olayı
hatay in degil, Boupenza nin feneri istemesi her seyden daha onemli

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