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Ali Koç: Bu oyun şampiyonluğun habercisi

06.02.2021 22:06 | Son Güncelleme:
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Ali Koç: Bu oyun şampiyonluğun habercisi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray yenilgisi sonrası açıklama yaptı ve "Bu oyun şampiyonluğumuzun habercisi" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-0 kaybettikleri Galatasaray derbisini yorumlarken, "Taraftarlarımızı üzdük. İyi gidiyorduk. Ancak bu maç şampiyonluğu belirlemeyecektir. Hakeme falan sığınmayacağız. İkinci yarıdaki topu ilk yarıda oynayıp maçı almalıydık. Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Kazansaydık önemli bir psikolojik üstünlük olacaktı. İkinci yarıdaki oyun şampiyonluğun habercisidir. Gri pozisyonların hepsi aleyhimize. Bu kadar ince çizgide olan pozisyonunun VAR'a gitmeden direkt verilmesi enteresan. Biz hakeme sığınmayacağız. Çıkıp, çatır çatır maçı almamız lazımdı" dedi.

Maç öncesi yaşanan olayların sorulması üzerine ise Koç, "Çirkin görüntülere stadımızda izin vermeyeceğimi söyledim Abdurrahim Albayrak'a. Mustafa Cengiz'e de söyledim. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. İçeri gidip uyarılarımızı yaptık" diye konuştu.


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