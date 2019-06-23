Ali Koç: Bu sene için sağlık olsun

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV’de kulübe maddi destek için yapılan “winwin” kampanyasında açıklamalarda bulundu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes'e 4-3 yenilerek şampiyonluğu kaçırmasına değinen Koç, "Dün gece üzüldük. Ancak şartlara baktığımız zaman basketbol takımımıza bir alkış gönderelim. Çünkü bu şartlarda, bu kadar eksikle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bizi hep kazanmaya alıştırdılar, şımarttılar. Bu sene için sağlık olsun. Maçtan sonra Datome, 5 kere üzgünüm dedi. Gelecek sezon şampiyonluğun sözünü verdiler. Anadolu Efes camiasını da tebrik ederiz. İnşallah seneye acısını çıkarırız" ifadelerini kullandı.
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