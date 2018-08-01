Ali Koç: Bu sistem, kalitenin de artmasını sağlayacak

VAR tanıtım toplantısının ardından VAR merkezini gezen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Video Yardımcı Hakem sisteminin olumlu olacağını söyleyen Koç, “İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur ama hatayı minimize edecek teknoloji kullanılmalı. Dünya Kupası’yla birlikte birçok lig bunu kullanacak. Bundan sonra da bu durum norm haline gelecek. Bu yatırımı yaptığı için TFF’yi tebrik ediyorum. Bu uygulamayı geçen sene denediler ve Dünya Kupası’nda da faydalarını gördük. İnovatif olması ve teknoloji kullanımı açısından çok önemli. Ben teknolojiye çok önem veriyorum. Doğru atılmış bir adım. Geçen sene pek çok maçta pek çok kulüp hakem hatalarından şikayet ettiler. Geçen sene averajın da üzerinde hatalar yapılıyordu. Kesinlikle bir niyet sorgulaması yapmıyorum. Ama bu teknoloji sayesinde hataların minimize edileceğini, tartışmaların da televizyonlarda, gazetelerde azalacağını, böyle olunca da halkın, taraftarların gerginliklerinin de azalacağını düşünüyorum. Buna çok önem veriyorum. Ne kadar çok hata olursa, o kadar gerginlik oluyor ve bu da tribünlere yansıyor. O yüzden doğru bir yatırım” diye konuştu.