Ali Koç canlı yayında transfer itirafı! İsim vererek açıkladı: "Hiç gitmesini istemezdim ama mecburen sattık"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Seçim yarışındaki son duruma değinen Koç, "Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığı, vicdanen uygun değildir. 3 Temmuz'da tamamen camiamızın karşısında olmuştur. Basın toplantısı düzenleyerek Aziz Yıldırım'ı istifaya çağırmıştır." dedi. Şampiyonluk sözü de veren Koç, "En büyük borcumuz olan şampiyonluk borcumuzu ödemek için uygulamaya geçtik." diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

'ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUM'

Kadro değerimiz, 70'den 300 milyonlara geldi. Futbolcu seçimi de tecrübe gerektiren bir unsur. En büyük borcumuz olan şampiyonluk borcumuzu ödemek için uygulamaya geçtik. Bu sene sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına canı gönülden inanıyor, sözünü veriyorum.'

"HİÇ OLMADIĞI KADAR TECRÜBELİYİZ"

Başkanlık bambaşka bir sorumluluk. Bunun eğitimi yok. Görev başında eğitim alıyorsunuz. Çoğu başkanlar, hatalarını ilk yıllarda yaparlar. 7 senede geldiğimiz mesafe, ciddi bir tecrübe kazanılmış, Avrupa'da network'ü olan, Avrupa Kulüpler Birliği yönetimindeyim. Bunun faydasını transferlerde görüyorsunuz. Bir sürü sorunu çözüyor. Tecrübenin vakurluğunu da görüyorsunuz. Kimse yüzde 100 hazır gelmiyor bu göreve. Diğer adaylarımızın da yöneticilik tecrübeleri var, başkanlık tecrübesi ise bambaşka şey. Onların döneminde edindikleri futbol tecrübesi ile bugün arasında çok fark var. En büyük fark da işin ekonomisi. Eskiden 300 500 bin dolar konuşulurken şimdi bambaşka rakamlar konuşuluyor. Hiç olmadığı kadar tecrübeliyiz. Hiç olmadığı kadar imkanlarımızda güçlenme oldu. Kamenilerden Edersonlara geldik. Bir sol beki limitlerden ötürü alamazken bugün Asensiolara geldik. Doğru yoldayız.

SARAN VE KUTLUALP'İN BİRLEŞMESİ

Seçimlerde bunlar olur. Saygı duymak lazım. Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığı, vicdanen uygun değildir. 3 Temmuz'da tamamen camiamızın karşısında olmuştur. Basın toplantısı düzenleyerek Aziz Yıldırım'ı istifaya çağırmıştır.

'EN HAYIRLISI OLSUN!'

Seçim sürecine yeni başladık. Bütün yazı yapmamız gereken konularla geçirdik. Bürokratik konular, pazarlıklar, Bankalar Birliği anlaşmaları... Verimli bir yaz geçirdik. Seçim çalışmalarına gaz veremedik. Bizim düşüncemiz seçim odaklı olsaydı daha farklı davranırdık. Cebimizde 160 milyon Euro garanti sponsorluk vardı. Yüzde 3'ten kırdırıp hem Bankalar Birliği hem fahiş transferler için değerlendirebilirdik. Yapmadık. 2013'te Fenerbahçe'nin 90 milyon Dolar'a stadyum isim hakkı satılmıştı. 1 yılda 72 milyon Dolar'a kırdırılmıştı. Biz seçim odaklı çalışmadık. 8 numaraya çok iyi bir ismi getirebilirdik. 47 milyon Euro maliyeti vardı. Onarım dönemi bitip atılım dönemine geçerken seçim odaklı düşünmedik. Fenerbahçe için en hayırlısı olsun.

"GİTMESİNİ İSTEMEZDİM AMA MECBUREN SATTIK"

"Bu sene rastgele aldığımız bir oyuncu yok. Yusuf Akçiçek'in hiç gitmesini istemezdim ama mecburen sattık. 19 maça çıktı, 22 milyona gitti. Bizim şu an bir numaralı futbol aklımız Devin Özek'tir."