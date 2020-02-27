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Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcularla buluştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.02.2020 16:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren yemekte toplantılar ve birebir özel görüşmeler yapıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, tüm teknik ekip ve futbolcularla Antalyaspor maçı öncesi moral yemeğinde buluştu.

Yaklaşık 2 saat süren yemekte toplantılar ve birebir özel görüşmeler yapıldı.

(TRT Spor)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ne moral yemegi ekmek arasi kofte verin oynasinlar o bile fazla ama onlarindda sucu yok kadro kotu gs nin bastan sona kadrosunu karsilastirmaya kalksak zaten sinifta kaliriz basta kaleci muslera bizde altay ne kariyeri var hic kanatlar zaten yok orta saha evlere senlik forvet yanlizlar rihtimi daha ne olsun teknik kadro zaten zayif
futboldan ve futbolcudan anlamıyor. bu kadar kötü futbolcu nasıl bir araya getirilir inanılır gibi değil.
antalyada yenecek ahanda yazdım hemide3.0
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