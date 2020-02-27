Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcularla buluştu

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, tüm teknik ekip ve futbolcularla Antalyaspor maçı öncesi moral yemeğinde buluştu.
Yaklaşık 2 saat süren yemekte toplantılar ve birebir özel görüşmeler yapıldı.
(TRT Spor)
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