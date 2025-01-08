Fenerbahçe'de kupa kararı değişti! Ali koç esti gürledi! Galatasaray'a yasadışı bahis göndermesi: Kasamıza 1 lira haram sokmadık!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına yönelik kararlarını açıklarken, gündeme dair sarf ettiği sözlerle dikkat çekti.

İşte Alİ Koç'un açıklamaları;

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞIMIZIN FARKINDAYIZ"

"2018'deki seçimde üç tane hedefimiz vardı. Bir kuraklık dönemi vardı. 4 senedir şampiyon olamamıştık. Nispeten boş tribünlere oynuyorduk. En kısa sürede mali bağımsızlığımız sağlamak ve Aziz Yıldırım'ında başlattığı dünyanın en başarılı spor kulübü vizyonumuzu devam ettirmekti. Ne yazık ki üç hedefimizden ikisinin dışında istediğimiz olmadı. Futbol amiral gemi. Diğer iki alanda yeterince karşılığı olmadığını gördük ve bunu da anlayışla karşılıyoruz. Camiamızı hayal kırıklığına uğrattımızın farkındayız."

"TÜRK FUTBOLU GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"

"Bizim çok hatalarımız olmuş olabilir, her kulüp gibi. Özeleştiri yapmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu. Yönetimsel hiçbir eksiklikleri yok muydu. Herkes hatalarına rağmen şampiyon olursak biz ne hikmetse şampiyon olamadık. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler. Basın, rakiplerimizin hata ve suçlarını bizimkiler kadar konuşmadı. Son 10 senedeki puan tablosunda bu seneyi saymazsak 1 puan fark var. Bizim şampiyonluğumuz yok G.Saray'ın 5 şampiyonluğu var. Rakamlar söz konusuysa Türk futbolu gerçekleri yansıtmıyor. İzah edilmesi güç bir durum."

"KAÇ KERE ÖRNEĞİ VAR..."

"Kaç kere örneği var... 8, 9, 11 puan farklardan gelip şampiyon olduğumuz ama inanmak gerekir. İnanmadan, havluyu erken atarak hiçbir şekilde başarı gelmez... Bu negatif ortamda da başarı gelmez. Ancak taraftar inanır ve isterse Fenerbahçe'nin önünde hiçbir güç duramaz, bunu yaşadık."

"TADIC'İ BİLE TEPKİLERİN HEDEF HALİNE GETİRDİK"

"Öyle bir hale geldik ki bu sezon şimdiye kadar 14 gol katkısı yapmış, geldiğinden beri 83 maça çıkmış ve 51 gol katkısı yapmış Tadic'i bile tepkilerin hedefi haline getirecek bir ruh halindeyiz camia olarak."

"SİZ TRİBÜNLERİN HAKKINI NE KADAR KORUYORSUNUZ?"

"Yönetim hakkımızı koruyamıyor diyen bir kitle var... Ben de şunu sormak istiyorum, siz tribünde takımınızın hakkını ne kadar koruyorsunuz? Bazı tribünlerde hakemin hata bile diyemeyeceğiniz aleyhte düdüklerinde millet çökerken, burada %100 bariz olan pozisyonlarda tribün ne kadar reaksiyon verebiliyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla maç çeviren, maç kazandıran taraftar ruhunda olmadığımızın farkında mıyız?"

"TOPLAM 62 KOMBİNEYİ İPTAL ETTİK"

"Öyle algılar içinde yaşıyoruz ki ben geldiğimden beri arkadaşlarımla hiçbir tribün mühendisliği yapmadık. Kombineleri iptal ettiriyormuşuz, algıya bakın. Toplam 62 kombine iptal edilmiş bu sezon, 49'u karaborsa. Bu iptal edilenler bizim ekiplerimizle pazarlık yapan karaborsacılar. Diğer iptallerden 4'ü öne çıkıyor. Biri diğer taraftarın üzerine idrar yapan bir taraftar, öbürü kavga çıkaran bir taraftar, diğeri yabancı madde atan bir taraftar, diğeri ise yaygarayı koparan, Samandıra'yı basalım, futbolcuları dövelim diyen bir kişi."

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

"Gelelim Türkiye Kupası'na... Aslında Türkiye Kupası'ndan çok daha önemli bir noktadayız. Geçen sezon 17 Mart günü Trabzonspor ile oynadığımız maçta maç sonundaki linç girişimi bizim adımıza bardağı taşıran son damla olmuştur. 2 Nisan sürecini getiren olaylar ve genel kurulumuzda alınan kararlar hepinizin malumudur. Üzülerek şahit oldum. Camiamızın bir kısmı geçen yıl yaptığımız kongrenin boşa gittiğini söylese de yaşanan değişimler aslında ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bugün içinde bulunduğumuz durum, ilmek ilmek 90'ların sonunda dizayn edilmeye başlanmış, malum örgütün Türkiye'yi ve hakim olduğu dönemde aleni şekilde ilerlediği bir dönemden bahsediyoruz. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Bir günde, federasyon değişikliğiyle, 3 hakemin gitmesiyle değişmez. Ancak mücadeleyi biz veriyoruz. Şimdi işler değişiyor. Diğer kulüpler de işin içine girmeye başladı."

"BU İŞİ DESTEKLEMEYİZ!"

“Yeni bir federasyon seçildi. 18 sene sonra, malum örgütün unsurlarının olmadığı bir federasyon göreve geldi. Eski yönetim için hepsi öyleydi demiyorum, içinde o unsurlardan vardı. Bize göre muallak da olsa 2. yarı yabancı VAR kullanılacak. Memnuniyetle karşıladık ama 'bir süre' detayını anlamadık. Yabancı VAR bütün maçlarda uygulanmayacaksa biz bu işi desteklemeyiz."

YASA DIŞI BAHİS AÇIKLAMASI

"Ezeli rakibimiz yasa dışı bahis, karaborsa biletten gelen paraya tenezzül ederken, 100 küsür yıllık formaya illegal bahis sitesinin ismini koyarken, Fenerbahçe'nin kasasına 1 haram lira dahi sokmadığımız için kendimizle gurur duyuyoruz."

"DURSUN ÖZBEK İFTİRA ATIYOR"

"Türkiye Kupası’na katılım hakkımızı korumak için istemeye istemeye Süper Kupa'ya U19 takımıyla iki dakikalığına çıktık. Dünya basınında ses getiren bu hamlemiz, değişim fitilini ateşleyen en önemli hamlelerden biriydi. Meşhur bir kundura fabrikasında bir toplantı oldu. 'Tarihin en kirli federasyonu, başkanı ve bütün kurullarıyla istifa etmeli' diyen, imza vereceğim deyip de vermeyen, maça iki saat kala Şanlıurfa'da dönemin TFF Başkanı ile buluşup Sayın Büyükekşi'nin başkanlığının devam etmesi için strateji kuran başkan kimdi? Sayın Dursun Özbek. Kendisi böyle bir toplantı yapıyor ama olmayan bir toplantı üzerinden bana iftira atıyor."

"BAŞKA ÜLKEDE YER YERİNDEN OYNAR"

“Sergen’i nasıl bilirsiniz? Özü sözü bir, dürüst, cesur bir insan olarak bilirsiniz. ‘Hakemlerden şikayetçi olacak son camia Galatasaray’dır’ diyor, ‘Hakemlere teşekkür etsinler’ diyor. Şu an bir görev yapmıyor, yarın Galatasaray’ın da başına geçebilir, Milli Takımın da başına geçebilir. Antalya’nın başındayken, “Geçen sene Galatasaray maçından 6-7 hafta sonra, aynı hakem ‘Galatasaray maçını telafi ettik dedi” diye söyledi. Bu nedir sizce? Dünyada yer yerinden oynar bu başka ülkede olsa. Kim bunu soruşturacak? Bu şike ya. Biz geçen sene 2 puan farkla kaybettik şampiyonluğu.”

"TÜRKİYE KUPASI'NA KATILACAĞIZ"

"Atılan olumlu adımlar karşısında yıkıcı yerine yapıcı olmayı tercih ediyoruz ve Türkiye Kupası'na katılacağız. U-19'la değil, hocamızın uygun göreceği bir kadroyla sahada olacağız. İş korktuğumuz gibi terse dönerse çekilme hakkımız her zaman vardır."

"FENERBAHÇE MOURINHO İLE DEVAM ETMELİ"

"Hocamız dün de geldi, bize sunum yaptı. Kendi felsefesini bir daha anlattı. Taraftarı anlıyorum, bazı serzenişleri ben de hocaya soru olarak soruyorum. Hocanın kendine has bir oyun sistemi var. Hatırlarsınız, Aykut Kocaman en kötü hoca, ofansif değil defansif falan diyorlardı. O yıl Fenerbahçe en çok gol atan takımdı. Fenerbahçe bugün en az gol yiyen takım ama o dominantlık konusunda taraftarımızın beklediği noktaya gelemedik. Biz olalım olmayalım istikrar önemli, Fenerbahçe Mourinho ile devam etmeli."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"3 yabancı yerimiz var, 3 tane de olmazsa olmaz yerimiz var: 2 stoper, bir de sol bek. Ondan sonra kafamızda başka nokta atışları da var, onun da elimizdeki oyuncuların çıkmasıyla bağlantısı var."

"NİYET ADİLSE, İNSAN HATALARI EŞİT DAĞILIR"

"Sivas maçındaki yabancı VAR hakemi hatasıyla ilgili sesimizi çıkarmadık ve taraftarımız bize çok kızdı. Niye sorgulamadık? Hataydı, pahalıya mal oldu ama sorgulamadık. Niyet adilse, insan hataları da eşit dağılır. Biz buna inanıyoruz."