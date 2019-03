Ali Koç 'Fener ol' projesinin detaylarını açıkladı!

UEFA ile 3 yıl önce yapılan anlaşmayı hatırlatan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Buna göre 3 sene sonunda yani 31 Mayıs 2019 itibarıyla Fenerbahçe'ye müsaade edilen eksi tutar 30 milyon Euro. Şu an gelinen nokta 95 milyon Euro eksideyiz. 65 milyon Euro ilave gelir yaratamadığımız takdirde, Avrupa'ya gidememe sıkıntısı ile karşı karşıyayız. İlk hedef, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak. Yaratılan gelir borçlara gidiyor, mali sıkıntılar aşılmadığında sürdürülebilir sportif başarı elde edilemeyecek. Bu arada yasalar gereği en fazla 1 milyar TL bağış toplayabiliyorsunuz. Diğer adımlar ise üst üste 2-3 sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek, veya Şampiyonlar Ligi'nde her 4 yılda en az 2 kez yer almak, çünkü statü değişti, gitmek zor, önceden 2 takım direkt gidiyordu, şimdi tek takım direkt gidiyor ama gruplara kalıp 1 puan bile alsanız 40 milyon euroya yakın gelirin sahibi oluyorsunuz. Fenerbahçe'nin kendi öz kaynağından yetiştireceği ve keşfedeceği oyuncuları parlatıp değer yaratarak Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmek. Beklenen diğer gelirler ile birlikte kampanyamızın da hedefine ulaşması ile bu açığı kapatacağımıza inanıyorum. Camiamızın bu projeye sahip çıkmasını istiyorum. Tüm Fenerbahçelileri yediden yetmişe elini taşın altına koyması gerektiğini bir kez daha söylüyorum. Kampanyanın amacı Fenerbahçe'nin geleceğini yeniden inşa etmek. Bu proje mali açıdan bağımsız bir Fenerbahçe yaratmanın ötesinde sürdürülebilir ekonomi yaratmak. Dileyen sms bedeli olan 20 lira da destek olabilir, 1 lira, 5 lira da verebilir, 1 milyon lira bağışlayan da olabilir ve herkes Fenerbahçe tarihinde yerini alacak. Bağış yapanlar ismi stadın duvarına yazılacak" dedi.

Fenerbahçe taraftarı umutsuzluğun taraftarı değildir! Bu camianın yapı taşı inançtır! Söz konusu Fenerbahçe olunca bizim fıtratımızda her zaman "nasıl olmaz değil; nasıl başarırız" vardır!

Her zaman söylüyorum bu camia farklı bir camiadır. Sivasspor maçımızın olduğu gün 35 bini aşkın kişi Saracoğlu'nda iken 12 bin kişi de basketbol salonumuzdaydı. Bunun bir benzeri daha yoktur.

Dünyanın dört bir yanında, her daim Fenerbahçe'nin yanında olan, bizden bir kıvılcım bekleyen, "başkan bize düşen görevi bize bildirmen yeterli" diye her gün bizi arayan, haber yollayan, söyle diyen dernek üyelerimiz var. Onlar bulundukları her yerde Fenerbahçe'nin temsilcileri. Bu kampanyanın Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanına yayılması için en önemli görev derneklerimizde.

Bunun için önce ben elimi taşın altına koyacağım ama camiamın desteğini de bekliyorum, bu işin altından ancak hep birlikte kalkabiliriz dedim. Dolayısıyla bu kampanya aylarca devam eden bir sürecin, her detayı düşünülmüş planlı bir çalışmanın sonucudur. İnanıyorum ki camiamızın desteği ile sonucu da çok güzel olacak.

Camiamızın desteğiyle bu onurlu göreve gelmemizin ardından gerek şahsım gerekse yönetim kurulu olarak biz mali anlamda gereken desteği verdik. Bunu yaptıktan sonra şimdi de camiamızdan destek istiyoruz.

Bu kampanya ile ben dâhil yedi yöneticimiz bizzat ilgileniyor. Başta Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam, Erol Bilecik, Tankut Turnaoğlu, Esra Nazlı Ercan, Sertaç Komsuoğlu, Metin Sipahioğlu an be an süreçlerin içerisinde.