SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray sağlık heyetinden şok teşhis! Wilfried Singo kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacak iddiası

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlık geçiren ve o günden beri forma şansı bulamayan Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği sağ bek Wilfried Singo için kulaklarınıza inanamayacağınız açıklamalar geldi. Yıldız ismin sakatlığı ve transfer istediği gündeme bomba gibi oturdu...

Galatasaray sağlık heyetinden şok teşhis! Wilfried Singo kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacak iddiası
Burak Kavuncu
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da neredeyse 1.5 aydır sakat olan ve bu sebepten dolayı kadroda yer alamayan Wilfried Singo için flaş açıklamalar geldi. Muhabir Emre Kaplan'ın "Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu." sözleri sosyal medyada resmen patladı.

"TEŞHİSİ KOYAN GALATASARAY SAĞLIK HEYETİ!"

Galatasaray sağlık heyetinden şok teşhis! Wilfried Singo kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacak iddiası 1

A Spor muhabiri Emre Kaplan sosyal medya paylaşımında, "Şampiyonlar Ligi’nde son hafta öncesi puan durumunu görünce insan ister istemez şunu düşünüyor. Kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı tıbbi olarak tescilli Singo’ya, Davinson’un yedeği olsun diye 30 Milyon Euro verilmeyip eksikler giderilse Galatasaray hangi noktada olurdu?

Çok basit şeyler için bile açıklama yapma gereği duyuluyor maalesef. Singo’ya dair kariyeri boyunca sağ bek oynayamaz teşhisi öncesi için değil Galatasaray’daki durumu için. Teşhisi koyan da ben değilim bizzat Galatasaray sağlık heyeti." dedi.

GÜNDEM YARATACAK SİNGO ÇIKIŞI! "NEREDEYSE ADALEMİ KOPARTIYORDUM..."

Galatasaray sağlık heyetinden şok teşhis! Wilfried Singo kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacak iddiası 2

Neo Gündem yayınında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Singo ve Lemina'yı stoper düşünüyor hoca, bir tane sağ bek gelecek seneye bak,Fiorentina'dan Dodo. Bugünden söyleyeyim.

Singo ayrılmak istiyor. Singo; "ben buraya sağ bek gibi değil, sağ stoper veya üçlünün sağında oynamaya geldim. Benim nerdeyse adalemi kopartıyordu sağ bek oynamak" demiş.

Barış Alper'e 10 tane kulüp izliyor şu an. Bu 10 kulübün içindeki en top kulüp Borussia Dortmund." ifadelerini kullandı.

2 KEZ SAKATLIK YAŞADI...

Galatasaray sağlık heyetinden şok teşhis! Wilfried Singo kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacak iddiası 3

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Ardından sahalara dönen yıldız isim 13.haftadaki Gençlerbirliği maçı ile yine sahalardan uzak kaldı ve hala sahalara dönemedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Euroleague'de Fenerbahçe Beko İtalya'dan zaferle döndü!Euroleague'de Fenerbahçe Beko İtalya'dan zaferle döndü!
Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevudaTrabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ali Çelikler Sakatlık son dakika galatasaray Wilfried Singo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Puahhaha Emre Kaplan kim ki sadece o biliyor bunu :D:D Sağ bek oynayamaz teşhisi ne demek :D üçlünün sağ stoperi sağ bek kadar gidip gelmeli oynar çoğu zaman. Çizgiye kadar sürekli inmez ama git gelli driblinglidir. serdar dan Emre Kaplan dan duyulanları İDDİA diye bile ciddiye alamam maalesef. Ayrıca Yener İnce adele değil tendon sakatlığı olduğunu söyledi.(Tendon sakatlığı daha ciddi oluyor diye biliyorum. İyileşme sürecinde risk alınacak bi sakatlık değil)
araştırmadan gs aldı bu adamı elinde patladı gitti eurolar
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.