Galatasaray sağlık heyetinden şok teşhis! Wilfried Singo kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacak iddiası

Galatasaray'da neredeyse 1.5 aydır sakat olan ve bu sebepten dolayı kadroda yer alamayan Wilfried Singo için flaş açıklamalar geldi. Muhabir Emre Kaplan'ın "Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu." sözleri sosyal medyada resmen patladı.

"TEŞHİSİ KOYAN GALATASARAY SAĞLIK HEYETİ!"

A Spor muhabiri Emre Kaplan sosyal medya paylaşımında, "Şampiyonlar Ligi’nde son hafta öncesi puan durumunu görünce insan ister istemez şunu düşünüyor. Kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı tıbbi olarak tescilli Singo’ya, Davinson’un yedeği olsun diye 30 Milyon Euro verilmeyip eksikler giderilse Galatasaray hangi noktada olurdu?

Çok basit şeyler için bile açıklama yapma gereği duyuluyor maalesef. Singo’ya dair kariyeri boyunca sağ bek oynayamaz teşhisi öncesi için değil Galatasaray’daki durumu için. Teşhisi koyan da ben değilim bizzat Galatasaray sağlık heyeti." dedi.

GÜNDEM YARATACAK SİNGO ÇIKIŞI! "NEREDEYSE ADALEMİ KOPARTIYORDUM..."

Neo Gündem yayınında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Singo ve Lemina'yı stoper düşünüyor hoca, bir tane sağ bek gelecek seneye bak,Fiorentina'dan Dodo. Bugünden söyleyeyim.

Singo ayrılmak istiyor. Singo; "ben buraya sağ bek gibi değil, sağ stoper veya üçlünün sağında oynamaya geldim. Benim nerdeyse adalemi kopartıyordu sağ bek oynamak" demiş.

Barış Alper'e 10 tane kulüp izliyor şu an. Bu 10 kulübün içindeki en top kulüp Borussia Dortmund." ifadelerini kullandı.

2 KEZ SAKATLIK YAŞADI...

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Ardından sahalara dönen yıldız isim 13.haftadaki Gençlerbirliği maçı ile yine sahalardan uzak kaldı ve hala sahalara dönemedi.