Euroleague'de Fenerbahçe Beko İtalya'dan zaferle döndü!

Euroleague 23. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Virtus Bologna’yı 85-80 mağlup etti.
Maça hücumda etkili başlayan ev sahibi Bologna devreyi 47-40 önde kapattı. İkinci yarı da toparlanan sarı-lacivertliler üçüncü periyotta savunma sertliğini artırdı. Fenerbahçe Tarık Biberovic ve Horton-Tucker’ın katkısıyla oyunun kontrolünü ele geçirerek son çeyreğe 65-60 önde girdi.
Salon: Virtus Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Saso Petek (Slovenya)
Virtus Bologna: Carsen Edwards 35. Derrick Samuel Alston Jr. 14, Alessandro Pajola 4, Mouhamet Diouf 3, Nicola Akele, Saliou Niang 6, Matt Morgan 14, Daniel Hackett 2, Karim Jallow 2
Başantrenör: Dusko Ivanovic
Fenerbahçe: Devon Hall 7, Tarık Biberovic 15, Khem Birch 4, Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu 3, Nando De Colo 12, Talen Horton Tucker 28, Onuralp Bitim 6, Mikael Olli Axel Jantunen 8, Armando Bacot 2
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
