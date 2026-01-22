SPOR

Euroleague'de Fenerbahçe Beko İtalya'dan zaferle döndü!

Fenerbahçe Beko, Euroleague 23. hafta maçında İtalya deplasmanında Virtus Bologna’yı 85-80 mağlup ederek 15. galibiyetini elde etti.

Euroleague 23. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Virtus Bologna’yı 85-80 mağlup etti.

İLK YARI DA İTALYANLAR ÖNDEYDİ...

Euroleague de Fenerbahçe Beko İtalya dan zaferle döndü! 1

Maça hücumda etkili başlayan ev sahibi Bologna devreyi 47-40 önde kapattı. İkinci yarı da toparlanan sarı-lacivertliler üçüncü periyotta savunma sertliğini artırdı. Fenerbahçe Tarık Biberovic ve Horton-Tucker’ın katkısıyla oyunun kontrolünü ele geçirerek son çeyreğe 65-60 önde girdi.

Salon: Virtus Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Saso Petek (Slovenya)

Euroleague de Fenerbahçe Beko İtalya dan zaferle döndü! 2

Virtus Bologna: Carsen Edwards 35. Derrick Samuel Alston Jr. 14, Alessandro Pajola 4, Mouhamet Diouf 3, Nicola Akele, Saliou Niang 6, Matt Morgan 14, Daniel Hackett 2, Karim Jallow 2

Başantrenör: Dusko Ivanovic

Fenerbahçe: Devon Hall 7, Tarık Biberovic 15, Khem Birch 4, Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu 3, Nando De Colo 12, Talen Horton Tucker 28, Onuralp Bitim 6, Mikael Olli Axel Jantunen 8, Armando Bacot 2

Euroleague de Fenerbahçe Beko İtalya dan zaferle döndü! 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

  1. Periyot: 25-22
    Devre: 47-40
  2. Periyot: 60-65Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

