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Ali Koç: Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün, borçlarından kurtulup mali bağımsızlığını kazanması için büyük bir kampanya başlatacaklarını belirterek, "Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz" dedi.

Ali Koç: Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz

Almanya'da Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 22. Yıl Balosu'na; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kıbrıs ve Amerika derneklerinin haricinde 6 Avrupa ülkesinden ve Almanya'nın 12 şehrinden dernek idarecileri katıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum da onur konuğu olarak yer aldı.

  1. Yıl Balosu'nda bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün, borçlarından kurtulup mali bağımsızlığını kazanması için büyük bir kampanya başlatacaklarını ifade ederek, "Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz" dedi. Koç ayrıca, göreve geldiklerinde kulübün 600 milyon avro borcu olduğunu ifade ederek, "Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir, her kulüp için bitmiştir" şeklinde konuştu.

"OMUZ OMUZA VERİP AŞACAĞIZ"

Ali Koç, içinde bulundukları mali tablodan ve sıkıntılardan omuz omuza vererek kurtulacaklarını dile getirerek, "Geçmişte de kötü günleri nasıl omuz omuza verip aşmışsak, bugün de içinde bulunduğumuz mali tablo sıkıntılarını, Financial Fair Play cezalarından da muhtemelen hep beraber kurtulacağız. Bunun için ileride yapacağımız kampanyaya destek olmanızı canı gönülden rica ediyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'MİZ İÇİN KİTLESEL KAYNAK YARATMA PROJEMİZİ BAŞLATIYORUZ"

Bu kampanyayla toplayacakları para miktarı kadar katılacak kişi sayısının da önemli olduğunu sözlerine ekleyen Koç, "Yani kumbarasından 5 TL verecek çocuktan, büyük iş adamlarının vereceği çok büyük hibeye kadar katılımcı sayısı çok çok önemli. Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz. İnşallah sizlerin desteği ve Türkiye'de de yapacağımız aktivitelerle bu engelleri aşma imkanını sağlayabiliriz.

Şimdi omuz omuza verip Fenerbahçe'ye destek olma zamanıdır. Bizim yapacağımız kampanya, Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı için bir adım. Bundan sonraki adımlar iki tanedir. Her 4 senede 3 kere Şampiyonlar Ligi'ne kalması, oradan gelecek gelirler, aynı zamanda kendi öz kaynağından yetiştireceği oyuncuları kulübe katarak, ileride onları satıp ekonomik değer yaratmak, üçüncüsü de Türk olsun olmasın, keşfettiğimiz gençleri kadrolarımıza katıp onları da parlatıp değer yaratmak.

Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir. Avrupa'daki 4 milyon Türk'ten çıkan futbolcu sayısına baktığımız zaman mukayese bile götürmez. Burada öğretilen altyapı ne yazık ki üzülerek söylüyorum, ülkemizden katbekat daha önde. Bu nedenle Avrupa'daki çok fazla Türk çocuğumuz başarılara koşuyor. Bunlardan yararlanmamız için camiamıza sizlerden köprü olmanızı rica ediyor ve temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİZ EMİN ELLERDE"

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin, tarihinin en kötü sezonunu geçirdiğini ve bunun için mahcup olduğunu belirterek, Fenerbahçe başarısı bir sezonluk maçların sonuçlarıyla ölçülecek bir kulüp değil. Fenerbahçe hepimizin bildiği gibi şampiyonluklardan, galibiyetlerden daha büyük bir kulüptür. Ben doğru yolda olduğumuza inanıyorum ve hepimizin gurur duyacağı bir Fenerbahçe'yi hem sportif anlamda, hem de sporun dışında hep beraber yaratacağız. Bunların da tohumları ekiliyor. İnanın Fenerbahçe'niz emin ellerde, inanın futbolda da önümüzdeki sezon çok güzel günler bizleri bekliyor" dedi. Bu arada Köln Fenerbahçeliler Derneği, Ali Koç'a kendi portresinden oluşan tablo hediye etti. (DHA)

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ali koç Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Köln Fenerbahçeliler Derneği

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