Ali Koç: Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz

Almanya'da Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 22. Yıl Balosu'na; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kıbrıs ve Amerika derneklerinin haricinde 6 Avrupa ülkesinden ve Almanya'nın 12 şehrinden dernek idarecileri katıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum da onur konuğu olarak yer aldı.

Yıl Balosu'nda bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün, borçlarından kurtulup mali bağımsızlığını kazanması için büyük bir kampanya başlatacaklarını ifade ederek, "Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz" dedi. Koç ayrıca, göreve geldiklerinde kulübün 600 milyon avro borcu olduğunu ifade ederek, "Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir, her kulüp için bitmiştir" şeklinde konuştu.

"OMUZ OMUZA VERİP AŞACAĞIZ"

Ali Koç, içinde bulundukları mali tablodan ve sıkıntılardan omuz omuza vererek kurtulacaklarını dile getirerek, "Geçmişte de kötü günleri nasıl omuz omuza verip aşmışsak, bugün de içinde bulunduğumuz mali tablo sıkıntılarını, Financial Fair Play cezalarından da muhtemelen hep beraber kurtulacağız. Bunun için ileride yapacağımız kampanyaya destek olmanızı canı gönülden rica ediyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'MİZ İÇİN KİTLESEL KAYNAK YARATMA PROJEMİZİ BAŞLATIYORUZ"

Bu kampanyayla toplayacakları para miktarı kadar katılacak kişi sayısının da önemli olduğunu sözlerine ekleyen Koç, "Yani kumbarasından 5 TL verecek çocuktan, büyük iş adamlarının vereceği çok büyük hibeye kadar katılımcı sayısı çok çok önemli. Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz. İnşallah sizlerin desteği ve Türkiye'de de yapacağımız aktivitelerle bu engelleri aşma imkanını sağlayabiliriz.