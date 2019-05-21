Ali Koç: Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz

Kulüpler Birliği’nin düzenlediği iftar sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanacak seçim ve Türk futbolunun geleceği hakkında konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, federasyon seçimleri ve sezon genelindeki hakem hataları ile ilgili konuştu.

TFF’deki seçimle birlikte değişimler olacağının altını çizen Koç, “Bizim için kabus gibi bir sezon geride kalıyor. 1 Haziran’da seçimler yapılacak. Şu anda tek bir aday var. İnşallah yeni seçilecek yönetim kurulu, futbolda yaşanması beklenen değişimin ilk adımı olur” dedi.

Fenerbahçe olarak gelecek dönemde daha çok ses çıkartacaklarını söyleyen Koç, “Ya bu düzeni kabul edeceğiz ve memnunuz diyeceğiz, ya da bu düzeni değiştirmek için var gücümüzle savaşacağız. Umarım, arzu ederim, içeride ifade ettiği fikirlerle sayın Nihat Özdemir bu değişimi başlatır. Profesyonel kadrolardan, yönetimi temsil edenlere kadar topyekün bir değişimde olmamız gerekiyor. Bu konularla ilgili Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz. Bu düzende görüyorsunuz ki, sporun gerçek sahibi olan sokaktaki insanlar memnun değil” ifadelerini kullandı.