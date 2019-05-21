SPOR

Ali Koç: Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.05.2019 23:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun düzelmesi adına seslerinin daha fazla çıkacağını belirterek, “Tük futbolunun hak ettiği yerlere gelmesi için tüm paydaşların kendine çeki düzen vermesi, bir nevi Türk futbolunda devrim yapılaması gerekiyor” dedi. VAR sistemini beğendiğini belirten Koç, “Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun onu kullananların iyi niyetli olması lazım” şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği’nin düzenlediği iftar sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanacak seçim ve Türk futbolunun geleceği hakkında konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, federasyon seçimleri ve sezon genelindeki hakem hataları ile ilgili konuştu.

TFF’deki seçimle birlikte değişimler olacağının altını çizen Koç, “Bizim için kabus gibi bir sezon geride kalıyor. 1 Haziran’da seçimler yapılacak. Şu anda tek bir aday var. İnşallah yeni seçilecek yönetim kurulu, futbolda yaşanması beklenen değişimin ilk adımı olur” dedi.

Fenerbahçe olarak gelecek dönemde daha çok ses çıkartacaklarını söyleyen Koç, “Ya bu düzeni kabul edeceğiz ve memnunuz diyeceğiz, ya da bu düzeni değiştirmek için var gücümüzle savaşacağız. Umarım, arzu ederim, içeride ifade ettiği fikirlerle sayın Nihat Özdemir bu değişimi başlatır. Profesyonel kadrolardan, yönetimi temsil edenlere kadar topyekün bir değişimde olmamız gerekiyor. Bu konularla ilgili Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz. Bu düzende görüyorsunuz ki, sporun gerçek sahibi olan sokaktaki insanlar memnun değil” ifadelerini kullandı.

Yaşanan hakem hataları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, “Fenerbahçe olarak hakemler hakkında en az konuşan ama en çok kart gören bizi. Biz konuşmamaya özen gösterdik. Ama kim konuşursa işler onun yönünde pozitife gidiyor. Biz böyle ortam istemiyoruz Kimsin sesinin çok çıkarsa onun istediğini olan bir ortam istemiyoruz. Kimin daha fazla üyesi varsa formasını tuttuğu takımımın haklarını savunduğu bir ortam istemiyoruz. Adil bir rekabet istiyoruz. Öyle 3 Fener, 3 Galatasaray, 3 Beşiktaş gibi ortam istemiyoruz. Herkes formasını çıkaracak, büyük fotoğrafı görecek. Hakem hataları artarak konuşulmaya başlandı. Kurgulanmış bir düzen var ne yazık ki. VAR gibi bir sistem var. Çok iyi bir sistem. Yerine oturacak. Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun onu kullananların iyi niyetli olması lazım” şeklinde konuştu.

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